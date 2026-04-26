El Sarrià es proclama campió de Catalunya al Top 6 infantil femení
L'equip de Guillem Mallola s'ha imposat al Sant Quirze (32-29) en la final
Les jugadores de l’equip infantil del Sarrià són les noves campiones de Catalunya després de guanyar avui la final contra el Sant Quirze (32-29) del Top 6 que s’ha disputat aquest cap de setmana al pavelló de la UES. Les de Guillem Mallola aniran de caps a la Fase de Sectors dels Campionats d’Espanya després de fer història en l’àmbit català.
Ha completat el podi el Granollers, que s'ha imposat al Sant Vicenç en el duel pel tercer i quart lloc; mentre que l’altre pel cinquè i sisè entre la Roca i el Sant Boi s'ha decantat a favor de la Roca.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- Es pot conduir amb la ITV caducada però amb cita? Dubtes resolts i riscs legals de fer-ho