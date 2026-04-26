El Sarrià es proclama campió de Catalunya al Top 6 infantil femení

L'equip de Guillem Mallola s'ha imposat al Sant Quirze (32-29) en la final

L'equip infantil femení del Sarrià celebra amb el trofeu del Top 6 de Catalunya. / UES

Redacció

Sarrià de Ter

Les jugadores de l’equip infantil del Sarrià són les noves campiones de Catalunya després de guanyar avui la final contra el Sant Quirze (32-29) del Top 6 que s’ha disputat aquest cap de setmana al pavelló de la UES. Les de Guillem Mallola aniran de caps a la Fase de Sectors dels Campionats d’Espanya després de fer història en l’àmbit català.

Ha completat el podi el Granollers, que s'ha imposat al Sant Vicenç en el duel pel tercer i quart lloc; mentre que l’altre pel cinquè i sisè entre la Roca i el Sant Boi s'ha decantat a favor de la Roca.

