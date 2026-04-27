Andrés Iniesta: "La Masia em va canviar per sempre, és el lloc on millor podia estar per potenciar els valors de la vida"
L’exjugador del Barça va assegurar que el seu pas per La Masia li va canviar la manera de veure la vida.
Ricardo Castelló
"Iniesta de la meva vida", una frase que ja ha quedat per a la història d’Espanya. L’exjugador del FC Barcelona va deixar una empremta inesborrable, tant al seu club com a la selecció absoluta, on va fer història en marcar el gol que va donar a Espanya el seu primer i únic Mundial.
Un jugador dels que ja no en queden, tranquil i educat. En el gol contra Holanda a la final del Mundial, va voler recordar el seu amic Dani Jarque, que havia mort. El futbolista es va treure la samarreta i a sota en portava una altra on es llegia: 'Dani Jarque, sempre amb nosaltres'. Una mostra del que és Andrés Iniesta, una persona que va ser molt més que un simple futbolista.
I això, en gran part, és gràcies a la infància que va tenir a Fuentealbilla i a la seva formació posterior a La Masia. L’endemà que anunciés que penjava les botes, concretament el 8 d’octubre del 2024, Iniesta es va sincerar sobre com va ser la seva carrera esportiva.
En primer lloc, va voler deixar clar que "aquestes llàgrimes són d’emoció i d’orgull, no són de tristesa. Són llàgrimes d'aquell nen de Fuentealbilla que tenia el somni de ser futbolista. I ho vaig aconseguir, ho vam aconseguir, després de molta feina, sacrifici i de no rendir-se mai".
És conscient que "aquells valors" van ser imprescindibles en la seva vida. "Per això estic molt orgullós de tot aquest camí. De tota la gent que m’ha acompanyat. Em sento molt feliç d’haver aconseguit el premi, el màxim, ser futbolista professional", va assegurar.
No va dubtar a dir que "la meva carrera ha estat com un conte, perquè he viscut el millor que es pot viure a escala humana i professional". D’altra banda, va reconèixer que "el viatge de la meva vida és Fuentealbilla-Barcelona. Els meus pares, el meu avi i jo el vam fer. Gairebé 30 anys després som aquí, en un moment tan especial. El viatge comporta tota la feina, sacrifici, humilitat, esforç…".
"Em va canviar per sempre"
També va recordar el seu pas per La Masia, on es va sincerar dient que "em va canviar per sempre, és el lloc on millor podia estar per potenciar els valors de la vida. Molt agraït a tots els companys, amics… és una etapa que va marcar les nostres vides".
"Venir al Barça era un somni i em vaig centrar a complir-lo. Un nen de 12 anys venint aquí, estar sol… no podia desviar-me del que volia. Vaig arribar al millor lloc possible per fer realitat els somnis que tenia", va destapar.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Fontajau es torna a omplir de música amb l’esperat retorn de Joan Dausà