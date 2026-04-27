Bibby planta l’Spar Girona a les portes del «play-off» pel títol
L’australiana utilitza una clàusula de sortida del contracte que la lligava amb el club de Fontajau per unir-se als entrenaments de Portland Fire, equip de la WNBA, repetint el que va passar un any enrere
La història es repeteix i ho fa amb la mateixa protagonista. Chloe Bibby ha fet les maletes i ha deixat plantat l’Spar Girona quan la temporada encara no s’ha acabat i el més calent és a l’aigüera. El play-off pel títol de Lliga comença aquest dijous, amb l’equip gironí disputant els quarts de final contra el Leganés i la classificació per a l’Eurolliga per decidir-se. Li tocarà fer-ho sense Bibby, que repeteix la fórmula del curs passat: competir durant la temporada regular a Fontajau i, a l’hora de la veritat, anar-se’n cap als Estats Units. Si fa un any, just també abans del play-off, va provar sort amb Golden State Valkyries (acabaria sent tallada i signaria després amb Indiana Fever), aquesta vegada s’incorporarà als entrenaments de Portland Fire. Una baixa sensible i l’enèsim contratemps per a Roberto Íñiguez, que perd una jugadora que aquest curs ha disputat 18 partits de Lliga, amb una mitjana de 12,67 punts, a part de participar a Europa. No són els extraordinaris números de l’última temporada, quan va ser designada com la millor jugadora de la competició, però l’Uni perd una peça important de cara a intentar arribar el més lluny possible en les eliminatòries.
Ahir al migdia, breu comunicat del club i també un escrit a les xarxes de la jugadora. «No hi ha paraules per expressar com n’estic d’agraïda per tot el que he viscut durant aquestes dues temporades», deia per engegar el seu discurs, en què Bibby va repartir agraïments a tort i a dret, per acabar dient que estava «trista» per haver de dir adéu a un indret, Girona, que considera «especial». Tampoc tindrà massa temps per pensar-hi, perquè en un tres i no res s’incorporarà als entrenaments del seu nou equip, que aquest mateix dijous inicia pretemporada. Bibby segueix així els passos de Carla Leite, fins fa quatre dies mal comptats al Casademont Saragossa i qui també ha decidit canviar d’aires abans que s’acabi el curs. La base francesa també ha marxat cap a Portland; allà hi ha jugadores com Maya Caldwell (amb passat recent a Fontajau), Megan Gustafson (amb nacionalitat espanyola i internacional absoluta) i Karlie Samuelson (una habitual a la WNBA), entre d’altres.
L’Uni té les baixes de Canella i Carter, acaba d’incorporar Cornelius (a qui Íñiguez li va reclamar obertament fa pocs dies que s’havia de posar en forma) i ara rep una altra bofetada a tocar del doble enfrontament amb el Leganés. Un seriós contratemps per al tècnic, que ja es va haver d’esperar aquesta temporada per poder comptar amb Bibby. L’australiana va jugar la passada edició de la WNBA amb Indiana i va patir una important lesió al genoll esquerre. Va haver-se de quedar unes setmanes als Estats Units per contracte i no va viatjar a Girona fins a finals de setembre. El club va haver d’incorporar Amihere fins al desembre, qui va rendir a un alt nivell. «Necessitarà temps, haurem de veure com podem fer-ho bé perquè es recuperi bé. Ha d’aprendre a gestionar la seva carrera i saber que no pot jugar dotze mesos. La tractarem com ens agradaria que tractessin als nostres fills», va dir aleshores Íñiguez. Bibby no va reaparèixer fins el 7 de desembre, amb 6 punts contra l’IDK.
El que no està clar és que l’australiana sigui l’última en abandonar la nau abans que s’acabi la Lliga. Golden State Valkyries va escollir l’any passat Juste Jocyte en cinquena posició del draft i fa pocs dies va activar-ne la fitxa. La lituana, que ha dit obertament que vol jugar la WNBA, continua a Girona. De moment...
