El Campionat del Món de Gravel torna a Girona
Presenten un nou recorregut de 109 quilòmetres i 940 metres de desnivell positiu
DdG
La seu de la Generalitat de Catalunya a Girona va acollir la presentació de la 226ERS UCI Gravel World Series Girona-Costa Brava Sea Otter Europe. Els millors corredors del planeta se citen un any més a la capital del gravel i batallaran per una plaça al Campionat del Món de la disciplina. El recorregut renovat és un dels al·licients més grans d’una prova que aspira a superar l’èxit de les dues primeres edicions. Les inscripcions estan obertes a través de la pàgina web: https://gironagravelworldseries.com
L’acte va comptar amb la presència de Narcís Casassa, representant territorial del Departament d’Esports de la Generalitat; Joaquim Roca, diputat i president del Consorci Vies Verdes de Girona; Carles Ferrer, president de la Federació Catalana de Ciclisme i Albert Balcells, director de la prova.
La competició més important de gravel aterra de nou a Girona el pròxim 19 de setembre. La cursa és un dels grans reclams del programa esportiu de la Shimano Sea Otter Europe Girona-Costa Brava by Garmin i una oportunitat de luxe per gaudir dels millors especialistes del planeta. La prova atrau cada any corredors de primer nivell internacional a l’escenari incomparable de la comarca de Girona.
Seguint l’estructura de les UCI Gravel World Series, la prova també està oberta a amateurs, que podran competir per grups d’edat i aspirar a classificar-se entre el millor 25% de la seva categoria, cosa que els dona accés directe al Campionat del Món.
Un recorregut nou
L’organització va presentar un recorregut renovat que manté la mateixa essència, però ofereix un repte diferent amb nous paisatges i desafiaments. El nou recorregut presenta una distància de 109 km, amb 940 m de desnivell positiu.
El director de la prova, Albert Balcells, va destacar que la cita gironina se situa «al màxim nivell mundial de la disciplina» i va subratllar el valor afegit d’un festival que també incorporarà la Copa del Món de BTT, consolidant-se com un pol d’atracció esportiva de primer ordre.
El representant territorial del Departament d’Esports, Narcís Casassa, va destacar la importància estratègica d’aquest tipus de cites i va afirmar que «per a Catalunya és clau tenir esdeveniments esportius internacionals repartits pel territori», contribuint a la projecció global i al desenvolupament econòmic local.
