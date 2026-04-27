La marató fa caure les dues hores
El kenyà Sabastian Sawe bat a Londres el rècord del món, fixant-lo en una hora, 59 minuts i 30 segons, en la prova més ràpida de la història, amb tres homes per sota de l’anterior plusmarca.
Sergio R. Viñas
Fa 130 anys, un sospir en la història de la humanitat, el grec Spiridon Louis va guanyar el primer or olímpic modern de la marató després de recórrer a Atenes els icònics 42.195 metres de la prova, el número auri de l’atletisme, en dues hores, 58 minuts i 55 segons. Ahir a Londres, un home anomenat Sabastian Sawe va inscriure per sempre el seu nom en la història: el primer ésser humà a córrer una marató en menys de dues hores.
El fondista kenyà va aturar el cronòmetre de la marató de Londres en 1 hora, 59 minuts i 30 segons. Tot just 11 segons després creuava la meta l’etíop Yomif Kejelcha, maleint que la seva gesta, també per sota de les dues hores va acabar la seva carrera, quedi minimitzada sense remei. A diferència de la de Sawe, ningú recordarà la gesta de Kejelcha, que avui ja és el segon maratonià més ràpid de sempre. Així d’injust és l’esport.
Nou rècord femení
Londres no era l’escenari d’un rècord del món des del 2002, quan el marroquí-nord-americà Khalid Khannouchi el va fixar en 2h:05.42. Berlín estava sent en els últims anys el terreny predilecte per explorar els límits de l’ésser humà en el gran fons. La marató d’ahir a la capital britànica, no obstant, va acollir els tres millors temps de tota la història, ja que el tercer, l’ugandès Jacob Kiplimo, va travessar la meta després de 2.00.28 de carrera. El clima, en un dia parcialment ennuvolat i amb unes temperatures suaus, va afavorir la triple gesta.
La conjunció de condicions propícies es va confirmar també en la prova de categoria femenina. L’etíop Tigst Assefa va ser la més ràpida, superant també el rècord mundial en proves només femenines que ja es trobava en el seu poder. Les 2 hores, 15 minuts i 41 segons que va necessitar en el circuit londinenc van rebaixar en nou segons la marca que havia fixat com a plusmarca mundial en la marató de Londres que es va correr l’any passat.
El rècord de Sawe, en tot cas, mereix un asterisc. En realitat, ja hi havia un home capaç de córrer una marató en menys de dues hores. Va passar a Viena el 2019, quan el llegendari Eliud Kipchoge va córrer els 42,195 quilòmetres en 1h:59.40, una marca que mai va ser reconeguda oficialment, ja que no la va aconseguir en una carrera. Va ser en un esdeveniment merament publicitari patrocinat per Ineos en el qual, en realitat, només corria ell, acompanyat per fins a 41 llebres per protegir-lo del vent, amb avituallament servit personalment amb bicicleta.
Quarta marató de la seva vida
No són, en definitiva, fites comparables. No ja per una qüestió de purisme, sinó perquè Kipchoge va comptar amb prebendes i atencions personals de les quals no ha disposat Sawe, senzillament un home competint contra molts altres, a més de contra si mateix, amb llebres (moltes i molt bones) al servei del col·lectiu i no únicament de les seves necessitats personals.
Sawe, en qualsevol cas, ha millorat aquella marca artificial de Kipchoge, cosa que el situa indiscutiblement com el maratonià més ràpid de la història. Nascut a Kenya fa 31 anys, ha aconseguit el rècord del món en la quarta marató de la seva vida. València el 2024 i Londres i Berlín el 2025 havien sigut les seves anteriors aproximacions, amb victòria en les tres proves, marcant temps de dues hores i dos minuts.
"És un dia històric per a mi. La veritat és que hem començat la carrera molt bé i quan ens acostàvem al final em sentia molt fort. Crec que els meus rivals m’han ajudat molt [a batre el rècord]. Quan he vist el temps m’he emocionat. Tot el que he treballat els últims mesos s’ha transformat avui en un gran resultat", va explicar Sawe a la BBC, en declaracions recollides per Efe.
A l’altura de Hynes o Bubka
Ara, el seu nom se situa en el santoral de l’atletisme al costat dels de Jim Hynes, primer a córrer els 100 metres per sota dels deu segons; Serguei Bubka, primer a elevar la seva perxa per sobre dels sis metres; o Rosemarie Ackermann, primera a superar els dos metres en salt d’altura. A l’espera de noves incorporacions dels que siguin capaços de superar altres barreres icòniques: llançar la javelina més enllà de 100 metres i superar els nou metres en longitud en homes; baixar dels 14 minuts en el 5.000 femení.
I ara què? Fins on pot rebaixar-se aquest rècord del món? No hi ha una resposta possible. Entre altres coses perquè no s’entendrien les marques actuals sense l’evolució tecnològica de les sabatilles (les de Sawe, d’Adidas, pesen menys de 100 grams), que no s’aturarà. Igual com els avenços en biomecànica i en els mètodes tècnics i mèdics d’entrenament. Si a Spiridon Louis li haguessin dit, fa 130 anys, que es podia córrer una marató en menys de dues hores, no s’ho hauria cregut.
Subscriu-te per seguir llegint
