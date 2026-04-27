Marina Bassols avança amb pas ferm al Catalonia Open Solgironès
La blanenca s'imposa amb autoritat a la russa Anastasia Zakharova per 6-0 i 6-3, en el seu debut
El Catalonia Open Solgironès ha viscut aquest dilluns una jornada marcada pel debut de Marina Bassols Ribera. La jugadora blanenca ha estat una de les grans protagonistes del dia en imposar-se amb contundència a la russa Anastasia Zakharova en el partit que tancava la jornada a la pista central. Bassols ha desplegat un tennis sòlid i consistent per dominar el duel i segellar el passi a la segona ronda amb un clar 6-0 i 6-3.
Pel que fa a la resta de representants espanyoles , només la saragossana Carlota Martínez, ha guanyat el seu partit. Ho ha fet després d’un treballat triomf davant la russa Elena Kazionova per 6-2 i 7-5. No han tingut la mateixa sort la barcelonina Andrea Lázaro García, que ha caigut davant la cinquena cap de sèrie, Beatriz Haddad Maia —semifinalista de Roland Garros 2024—, ni les jugadores de la fase prèvia Ruth Roura, Martina Vázquez i Aran Teixidó.
En la resta de partits de la jornada, Tamara Korpatsch s’ha imposat a Lucrezia Stefanini per 6-2 i 7-6, mentre que Rebecca Šramková ha superat Oksana Selekhmeteva per 6-2 i 6-4. També ha avançat Ashlyn Krueger davant Storm Hunter en un duel a tres sets que ha tancat la jornada.
