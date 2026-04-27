Mbappé, lesionat, es perdrà el partit contra l'Espanyol i és dubte contra el Barça
Militao serà operat a Finlàndia i es perdrà el Mundial amb el Brasil.
Kylian Mbappé pateix una lesió al múscul semitendinós de la cama esquerra i és dubte per al clàssic al Camp Nou del pròxim 10 de maig contra el Barça.
L’internacional francès va ser sotmès aquest dilluns a noves proves per conèixer amb més precisió les seves molèsties.
Segons el comunicat mèdic emès pel Real Madrid, "se li ha diagnosticat una lesió al múscul semitendinós de la cama esquerra", per la qual cosa queda "pendent d’evolució".
El davanter blanc serà baixa davant l’Espanyol la pròxima jornada i esgotarà els terminis per arribar al clàssic. Es tracta d’una notícia tranquil·litzadora per al Real Madrid, ja que en les últimes hores s’havia especulat amb una lesió de més importància.
Sense Mundial per a Militao
Mentrestant, Militao, que es va haver de retirar en el partit contra l’Alavés per unes molèsties als isquiotibials, finalment serà operat a Finlàndia per un dels millors especialistes del món d’una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. El central brasiler es perdrà el Mundial i apunta a estar prop de cinc mesos de baixa per a una recuperació que suposa un altre cop dur a la seva carrera.
Militao va valorar l’opció d’un tractament conservador que hauria reduït el temps de baixa, que hauria estat d’unes cinc setmanes. Però aquesta alternativa, que segurament sí que li hauria permès arribar al Mundial amb el Brasil, implicava un risc de recaiguda molt més gran. L’encarregat d’intervenir Militao serà el prestigiós cirurgià Lasse Lempainen, que ja ha operat jugadors del Barça com Ronald Araujo i Alejandro Balde.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Fontajau es torna a omplir de música amb l’esperat retorn de Joan Dausà