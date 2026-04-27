Pogacar conquereix la quarta Lieja i Blasi torna a brillar
Seixas va aguantar l’atac a La Redoute, tot i que al final es va desenganxar a 14 quilòmetres de la meta. Gran cinquena plaça de la catalana.
Sergi López-Egea
Tadej Pogacar va guanyar la quarta Lieja-Bastogne-Lieja (tercer monument de quatre de programats) suant una mica més del compte perquè un jove Paul Seixas va pujar a les barbes del fenomen eslovè a la costa de La Redoute, on havia deixat la prova cap per avall les dues últimes vegades en què va triomfar en solitari.
L’ocasió va servir per viure una entrega fantàstica del duel del present i del futur, de Pogacar, 27 anys, davant Seixas, 19, que va arribar a Lieja després de guanyar la Fletxa Valona, sense l’astre eslovè, i la Itzulia, on va dominar per dalt, per baix i pel pla. La cursa degana del ciclisme professional va tornar a tenir el guió dels últims anys, tot i que alterat per la presència de Seixas. Pogacar va voler rebentar la prova a la Redoute, a 34 quilòmetres de Lieja. Allà li va sortir gairebé tot perfecte, perquè entre la cridòria d’un públic alterat per les emocions va sentir molt a prop la respiració de Seixas, que ho va resistir com ningú abans.
Record per a Cristian Muñoz
Pogacar va deixar a partir de llavors que Seixas col·laborés una vintena de quilòmetres, que s’anés esprement una mica al donar relleus i va esperar l’arribada de la cota anomenada la roca dels Falcons, on va rematar el seu jove adversari com si volgués dir-li que encara ha de prendre més colacao si li vol disputar el triomf d’una cursa com la degana.
Va arribar sol, va gaudir de la victòria i fins i tot va tenir un instant d’homenatge quan va dedicar el triomf a Cristian Muñoz, corredor colombià amb qui va compartir equip al principi de la cursa i que va morir aquesta setmana a Oviedo a conseqüència d’un bacteri hospitalari. Seixas també va saludar, més discret si és possible, i amb el debat a França sobre si ha d’acudir al Tour. No fer-ho seria una insensatesa. Remco Evenepoel va ser tercer, com a Flandes, amb Pello Bilbao a la sisena plaça.
Minuts després, en la prova femenina, Paula Blasi va sortir amb un excel·lent de la seva primera experiència en les clàssiques de les Ardenes: victòria a l’Amstel Gold Race, una tercera plaça a la Fletxa Valona i la celebrada cinquena a la Lieja-Bastogne-Lieja ahir, on va guanyar la neerlandesa Demi Vollering, primera també a la Fletxa i tercera a l’Amstel.
