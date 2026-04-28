Alta tecnologia esportiva
Adidas conquereix la cursa ‘espacial’ de la marató
Sabastian Sawe, atleta kenyà de 31 anys, es va convertir diumenge passat en el primer home que va córrer una marató en menys de dues hores, una gesta en què la tecnologia del seu calçat va tenir un paper rellevant per establir un registre que obre una nova era en l’atletisme mundial.
«Són models d’un sol ús, semblants en les seves característiques de desgast als pneumàtics d’F1»
«Hem donat el producte perfecte a l’esportista que estava en el seu moment perfecte»
Sergio R. Viñas
Igual que els Estats Units presumiran per sempre d’haver sigut la primera nació que va enviar un home a la Lluna, Adidas va arribar diumenge a un dels assoliments més perseguits de l’esport modern. Per primera vegada, un home va córrer una marató en menys de dues hores. La fita de Sabastian Sawe és una gesta esportiva, però també tecnològica. Feia anys que les grans marques, principalment Adidas i Nike, pugnaven per qui col·locaria la seva eina més avançada als peus de l’home adequat. I la batalla l’ha guanyat la marca alemanya.
"Sawe no ho sé, però sí que sé que Adidas guanyarà molts diners amb aquest rècord si ho sap rendibilitzar amb un bon pla de màrqueting, que de ben segur que el fan i molt bé. Han guanyat una cursa en què les marques feia molt temps que competien. Un atleta amb unes vambes Nike potser baixi aquest rècord del món d’aquí a molt poc, però el primer a baixar de dues hores serà un atleta que portava unes Adidas. Això ja és per sempre", assenyala Carlos Revuelta, director del màster universitari d’Alt Rendiment Esportiu de la Universitat Europea de Madrid.
Com Sawe, les Adizero Adios Pro Evo 3 són ja part de la història de l’atletisme. El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona ha tingut l’oportunitat de tenir a les seves mans un dels escassos parells que hi ha ara mateix a Europa, enviat a Madrid amb motiu de la marató que es va celebrar diumenge a la ciutat, i l’experiència impressiona. Especialment pels 97 grams de pes de la vamba, una lleugeresa sorprenent, però també per la textura de la part superior, la que cobreix el peu, que recorda més al paper que a la tela, fruit de l’aplicació de la tecnologia que s’utilitza per a les veles en el surf d’estel.
Tot i que el pes és el que més crida l’atenció, l’expert resta rellevància a aquest detall i apunta molt més a les escumes utilitzades a la mitja sola i a la placa de carboni que defineix l’estructura de l’eina. "Biomecànicament, podria ser fins i tot millor que pesessin lleugerament més, però és difícil de mesurar. Es podrien fer proves al laboratori, però tot i així seria difícil concloure si marca la diferència o no. Jo no em centraria tant en el pes com en la resta d’aspectes", afegeix.
Perquè qui pensi en unes vambes similars en forma i estructura a les que pot utilitzar qualsevol runner s’equivoca. Són models d’elit, vambes d’un sol ús, amb una vida molt limitada, més semblants en les seves característiques de desgast a les dels pneumàtics d’F1. "No pots fer tres maratons amb aquestes vambes, ni de bon tros", explica Revuelta, sobre una eina destinada a optimitzar el rendiment de l’atleta en un trajecte de 42,195 quilòmetres. Dijous surt a la venda general a un preu de 500 euros, però, més enllà del seu ús per a l’altíssima competició, són més un objecte de col·leccionista o un caprici de culte que una vamba útil per al públic general.
El model Adizero Adios Pro Evo 3, en què Adidas va estar treballant durant tres anys, segons expliquen des de la marca alemanya, es va estrenar en la mateixa marató de Londres. Sawe es va poder entrenar anteriorment amb aquest model tot i que no amb la mateixa vamba. Igual que Yomif Kejelcha, segon a la meta, amb una marca també per sota de les dues hores calçant aquest model.
Quina part de responsabilitat tenen aquestes vambes en la històrica marca d’1:59.30? És impossible definir-ho, més enllà de l’obvietat que no són màgiques. "S’han ajuntat un atleta extraordinari en un gran moment de forma, corrent en un gran circuit, amb una gran organització, amb un gran estímul econòmic, amb una gran preparació tècnica, física i nutricional i també amb una gran tecnologia, és clar", apunta l’expert, que considera que Sawe difícilment hauria batut el rècord amb les vambes que hi havia en el mercat fa una dècada.
"Hem donat el producte perfecte a l’esportista que estava en el seu moment perfecte", resumeixen des de la marca. Revuelta apunta que la tecnologia ja no avançarà gaire més en el disseny de les vambes, però que el rècord continuarà caient per l’adaptació progressiva dels esportistes a la tecnologia. "No és el mateix córrer amb una vamba convencional que amb una de placa de carboni i escuma, acostumar-se al canvi no és senzill. D’aquí a un temps hi haurà nadius d’aquestes noves vambes, atletes que sempre hagin corregut amb elles, i això provocarà que els resultats siguin encara millors", avisa. Com hi haurà més gent que trepitgi la Lluna. Però el primer serà per sempre Neil Armstrong.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines