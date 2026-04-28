El Bàsquet Girona assegura Sergi Martínez fins al 2028
L'aler, que viu la tercera temporada a Fontajau, renova i ja hi ha quatre jugadors amb contracte pel curs que ve més el tècnic Moncho Fernández
El Bàsquet Girona ha anunciat aquest migdia la renovació de Sergi Martínez, un dels pals de paller del vestidor, i capità. L'aler, de 26 anys, viu la seva tercera temporada a Fontajau, on havia arribat el 2023 cedit pel Barça. Desvinculat del club blaugrana va fitxar en propietat pel Girona i ara el seu contracte expirava. Club i jugador han arribat a un acord per allargar-lo dos anys més, fins el 2028.
D'aquesta manera el Bàsquet Girona continua planificant amb temps el curs que ve i, a banda de l'entrenador, Moncho Fernández, també té lligats quatre jugadors de l'actual plantilla, Martínez, renovat avui, Maxi Fjellerup, Nikola Maric i Pep Busquets. En una trobada informal amb la premsa fa un parell de setmanes el president, Marc Gasol, ja va mostrar la seva predisposició a mantenir bona part del bloc i l'anunci d'avui, o el de Maric de fa uns dies, ho confirmen.
A l'equip hi ha d'altres jugadors que també agraden i a qui es voldria retenir. Dos noms propis són Otis Livingston i Martinas Geben. Base i pivot tindran ofertes sobre la taula i s'haurà de veure si el Girona hi pot competir. Una bona forma de fer-ho seria poder oferir la participació en una competició europea, prova d'ambició que podria dur al club jugadors de nivell.
Sergi Martínez ha disputat fins ara 86 partits amb el Bàsquet Girona a l'ACB en tres temporades. La seva màxima anotació van ser els 20 punts del Girona-Tenerife d'aquest curs a Fontajau, amb 4 triples, també el seu sostre, i 27 de valoració. Aquest any torna a ser un imprescindible per a Moncho Fernández, amb una mitjana de 24,27 minuts per partit i 7,1 punts i 4,7 rebots.
"Estem contents amb la renovació de Sergi Martínez perquè, des que ha arribat a Girona, s’ha identificat molt amb el club i amb la ciutat. Per a nosaltres, també exemplifica molts dels valors que volem dins de l’equip. No estalvia cap esforç a la pista, anteposa els interessos de l’equip als personals, i és el jugador que cohesionador que tot equip ha de tenir perquè tot el que l’envolta funcioni. A més, crec que està evolucionant positivament en aspectes del joc que treballa, i que el seu sostre encara està per arribar", ha valorat el director esportiu, Fernando San Emeterio.
La salvació i mirar a Europa
El Bàsquet Girona prepara aquesta setmana el partit de dissabte a Fontajau contra el Saragossa (18.30h), on pot certificar de manera matemàtica la permanència. Ho farà en cas de victòria, però també ho pot fer si l'Andorra cau a la pista del Tenerife (20h). Entre els dos equips hi ha cinc triomfs de diferència a manca de sis jornades.
Un cop la permanència estigui assegurada, que ho està de manera virtual de fa dies tot i la ratxa de tres derrotes seguides que s'acumulen (Tenerife, València i Gran Canària), l'objectiu fins a final de temporada serà lluitar per una plaça en competició europea pel curs que ve. Una possibilitat que es convertirà real quedant entre els 12 primers classificats (ara el Girona és onzè, empatat a 12 triomfs amb el Breogán, desè, i amb el Manresa dotzè amb una victòria menys).
Els rivals en aquesta recta final de campionat regular ACB seran Saragossa, Breogán, UCAM, Manresa, Bilbao i Joventut. Amb un parell de triomfs més l'objectiu es podria fer realitat i el Bàsquet Girona faria un pas endavant en la seva consolidació a la lliga Endesa, on viu tot just la seva quarta temporada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses
- Per què molts carrers de Girona han quedat col·lapsats de trànsit?
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant