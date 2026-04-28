La dolça retirada de Bolsova a la Bisbal amb un espectacular triomf contra la 43 del món
La palafrugellenca s'enfrontarà a Marina Bassols a la segona ronda del Catalonia Open Solgironès protagonitzant un emotiu duel gironí
Aliona Bolsova ha aconseguit una de les victòries més importants de la seva carrera per acomiadar-se del tennis de la millor manera aquesta setmana al Catalonia Open Solgironès. La palafrugellenca ha remuntat un 2-5 en contra al tercer set per vèncer Peyton Stearns, número 43 del rànquing WTA i segona cap de sèrie del torneig de la Bisbal (6-4, 5-7 i 7-6).
D'aquesta manera, hi haurà duel gironí a la segona ronda. Bolsova s'enfrontarà a Marina Bassols aquest dimecres a la tarda en un partit que segur que serà d'allò més emotiu.
