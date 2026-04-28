Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
El Foment Gironapresó Puig de les Bassescontaminació Gironacàsting Enredadosdesallotjaments GironahabitatgeVan der Poel GironaFestes de la Santa Creu
instagramlinkedin

La dolça retirada de Bolsova a la Bisbal amb un espectacular triomf contra la 43 del món

La palafrugellenca s'enfrontarà a Marina Bassols a la segona ronda del Catalonia Open Solgironès protagonitzant un emotiu duel gironí

Aliona Bolsova, aquesta tarda al Club Tennis la Bisbal / David Aparicio

Tatiana Pérez

Aliona Bolsova ha aconseguit una de les victòries més importants de la seva carrera per acomiadar-se del tennis de la millor manera aquesta setmana al Catalonia Open Solgironès. La palafrugellenca ha remuntat un 2-5 en contra al tercer set per vèncer Peyton Stearns, número 43 del rànquing WTA i segona cap de sèrie del torneig de la Bisbal (6-4, 5-7 i 7-6).

D'aquesta manera, hi haurà duel gironí a la segona ronda. Bolsova s'enfrontarà a Marina Bassols aquest dimecres a la tarda en un partit que segur que serà d'allò més emotiu.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents