Girona lloga projectors LED per a Fontajau i busca una solució definitiva per a la propera temporada
L'Ajuntament instal·la uns projectors provisionals que s'estrenaran aquest cap de setmana i anuncia que la temporada que ve s'hauria de començar amb uns nous aparells ja en propietat
Els partits dels dos equips del Bàsquet Girona es jugaran amb el doble de llum que fins ara, i un clar estalvi energètic
El pavelló de Fontajau tindrà il·luminació amb tecnologia LED des d'aquest cap de setmana. L’Ajuntament de Girona ha llogat uns projectors que ja s'han començat a instal·lar, amb la idea que estiguin operatius dissabte pel Bàsquet Girona-Saragossa (18.30h) i també l'endemà amb l'Spar Girona-Leganés (18.10h). Segons han anunciat avui l'alcalde Lluc Salellas i el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats, aquesta és una mesura temporal mentre es treballa en el contracte per comprar nous projectors i tenir-los de forma permanent. El compromís municipal és que es puguin estrenar amb l'inici de la propera temporada esportiva, l'octubre que ve.
"Fora de focus, no hem parat de treballar amb el Bàsquet Girona per trobar solucions definitives en il·luminació, fons europeus de finançament i la proposta de concessió. Tot plegat perquè el projecte del bàsquet que ens està oferint unes temporades magnífiques es consolidi i creixi a la ciutat i al conjunt de la demarcació", ha destacat l’alcalde. Ayats hi ha afegit: “Estem fent millores i seguirem buscant els recursos per garantir el millor pavelló possible per al present i per al futur. Volem que Girona compti amb uns equipaments esportius de primera que donin resposta a les necessitats dels clubs i esportistes”.
Aquesta mesura, el lloguer de projectors LED, fa que ja no sigui necessària la instal·lació dels generadors que Endesa col·locava durant els partits dels primers equips del Bàsquet Girona. Per garantir una il·luminació adequada de la pista central i evitar incidències derivades de possibles talls de llum, s’ha optat pel lloguer temporal d’uns projectors de llum. Concretament, s’estan instal·lant 28 focus led de 600 W de llum blanca neutra, distribuïts amb 14 focus a cada banda de la pista.
Projectors en propietat pel curs que ve
Amb aquesta instal·lació s’aconseguirà un estalvi energètic del 76% del consum i hi haurà el doble de llum que fins ara. Aquesta mesura serà temporal fins a final de temporada, mentre l’Ajuntament treballa en la licitació del contracte de subministrament de nous projectors led. L’objectiu és poder iniciar la propera temporada amb els nous focus que es compraran.
Aquesta temporada a Fontajau s'hi han viscut molts problemes amb els talls de llum. En partits ACB se'n van produir abans de la visita del Barça i durant els duels contra Breogán i Andorra, que es van haver d'aturar, en el cas del segon, fins a tres vegades. En la lliga femenina l'Spar Girona-Saragossa també es va veure afectat per les incidències tècniques: un tall de llum a menys de dos minuts pel final va aturar el duel gairebé mitja hora.
Totes aquestes mesures formen part del procés de col·laboració entre l’Ajuntament i el Bàsquet Girona dels últims anys, que ha de culminar amb la concessió de l’equipament municipal al club. En aquesta línia, recentment s’han cedit les oficines on hi havia el Servei Municipal d’Esports per tal que el personal del Bàsquet Girona tingui un espai on treballar. A més, en breu es licitarà el lloguer d’una nau per poder traslladar-hi el judo i el tennis taula, així com la brigada d’Esports, que actualment estan al pavelló de Fontajau. D’aquesta manera, s’aniran retirant tots els usos que hi ha a l’equipament per poder cedir tot l’espai.
