L’Olot fa una crida per omplir el Municipal contra el Mestalla
El conjunt garrotxí necessita guanyar diumenge el filial del València en la darrera jornada de Lliga per garantir-se la continuïtat a Segona RFEF
Diumenge és el dia. L’hora, les dotze del migdia i el lloc, l’Estadi Municipal. A partir d’aquí, pujar o no al tren de la Segona RFEF depèn ja només de l’Olot. Té la paella pel mànec i en fa prou amb una victòria contra el València Mestalla per garantir-se la continuïtat a la categoria una temporada més. Guanyant, ja es poden llençar totes les calculadores i no caldrà fer números, perquè l’Olot estarà salvat. Ara bé, no fer-ho serà sinònim de problemes. Si més no, obligarà a estar pendent de les ràdios i dels mòbils per saber què fan els rivals, Castelló B i Eivissa Illes Pitiüses que podrien superar els garrotxins a la classificació i condemnar-los al play-out o, fins i tot, al descens directe.
Diumenge a Reus, l’Olot va desaprofitar el primer matx-ball de què disposava. La derrota per 1-0 ho deixava tot per la darrera jornada, d’aquest diumenge al migdia, també en horari unificat. «No hem aconseguit emportar-nos el partit i hem perdut la primera oportunitat que teníem. Ho deixarem tot per l’última setmana, que serà decisiva», deia el capità Pedro Del Campo a Ràdio Olot, al final del partit. La segona, i última oportunitat, serà, doncs, diumenge contra un Mestalla que va certificar la permanència abans-d’ahir i arribarà salvat. Bon senyal? No se sap mai. A més a més, cal tenir en compte que els rivals de Barbastre, Castelló B i Eivissa Illes Pitiüses, el Sant Andreu, el Girona B i el Poblenc, respectivament, tampoc s’hi juguen res.
Anem a pams. La situació, ara mateix, és que el Barbastre (40) i l’Olot (39) estan fora de perill mentre que el Castelló B (39) ocupa la plaça de play-out i l’Eivissa Illes Pitiüses (37), l’últim lloc per adjudicar de descens directe (Atlètic Lleida, Andratx, Torrent i Porreres ja han baixat matemàticament). La victòria salva l’Olot passi el que passi. A partir d’aquí, l’empat seria bo per evitar-ho tot sempre que no guanyessin dos dels tres rivals. La derrota obligaria a resar perquè ni el Castelló B puntués ni l’Eivissa guanyés. Ara bé, en cas d’empat múltiples a punts, l’Olot hi té les de guanyar perquè té l’average particular guanyat al Barbastre i al Castelló B mentre que amb l’Eivissa el té igualat però és millor en el general (-3 per -11).
El Municipal es vestirà de gala
Per intentar acompanyar els jugadors de Roger Vidal i donar-los la darrera empenta cap a l’objectiu, el club ha engegat una campanya per tal que el Municipal presenti una bona entrada. Així, cada soci podrà dur de franc un acompanyant per tal que l’Estadi Municipal faci patxoca i ajudi l’equip a assolir l’objectiu. «S’ha de notar quin dels dos equips es juga alguna cosa. Ens encantaria que l’Estadi estigués ple i fes molt soroll», destaca Del Campo. Des de la banqueta, Roger Vidal s’afegeix a la crida. «Necessiten guanyar per estar tranquils i som capaços de fer-ho. És important el paper de l’afició, necessitem que el número 12 ens doni ales.
Subscriu-te per seguir llegint
