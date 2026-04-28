El lituà que és a punt de fer història al Bàsquet Girona
Si Mindaugas Susinskas juga dissabte contra el Saragossa igualarà Fjellerup com el jugador amb més partits a l’ACB del club (92) i tindrà encara cinc jornades més per avançar-lo
Quan l’1 d’agost de 2023 el Bàsquet Girona va anunciar el fitxatge de Mindaugas Susinskas poc es podia imaginar l’aler-pivot lituà que tres anys encara no després es trobaria a les portes de fer història al club. Va arribar procedent del Niners Chemnitz de la lliga alemanya, on havia arribat després d’haver militat en diversos equips del seu país, on es va formar.
Ara Susinskas és a un partit d’igualar Maxi Fjellerup, lesionat de llarga durada, com el jugador amb més partits a l’ACB de la història del club. En porta 92 i si dissabte juga contra el Saragossa a Fontajau, igualarà els 93 de l’argentí, únic supervivent de l’ascens a l’elit el 2022, que s’ha vist afectat aquest curs per dues lesions que només li han permès disputar tres partits. Susinskas tindrà, després, encara cinc jornades per superar els registres de l’aler i tancar el curs amb 98 partits jugats amb el club de Marc Gasol.
El percentatge de triples
El lituà va destacar en el seu primer any a Fontajau pel seu percentatge de tres (53,3%), que ha anat decreixent amb el pas del temps. El curs passat va ser del 40% i aquesta temporada tot just és del 29,4%. Els seus records són els 23 punts que va anotar contra el Baskonia el 5 de maig de 2024, els cinc triples contra el Manresa de l’octubre d’aquell mateix any i els nou rebots que va capturar davant del Breogan el desembre del 24. En aquests 92 partits presenta una mitjana de 6,4 punts en 17 minuts, per una valoració de 6,5. El seu compromís, capacitat d’adaptació en diversos rols (com s’ha vist darrerament amb l’absència de pivots per les lesions de Juan Fernández i Nikola Maric) i experiència l’han convertit en una peça silenciosa però molt ben valorada pel cos tècnic.
Sergi Martínez és un altre dels integrants de la plantilla que pot acostar-se als 93 partits de Fjellerup però no serà aquest curs. L’aler porta 86 partits amb el Girona en tres temporades i si juga les sis jornades que resten tancarà el curs amb 92. Pep Busquets, en dels jugadors més destacats, arribarà en canvi dissabte al mig centenar d’aparicions amb el Girona en una temporada i mitja.
Mindaugas Susinskas havia començat a jugar a futbol a Lituània. És un gran aficionat del Liverpool i va aprofitar la temporada passada el duel de Champions amb el Girona a Montilivi per anar al partit. També es defineix com un gran aficionat a la història i per la seva curiositat en conèixer coses noves. Va quedar impressionat quan va visitar Besalú, per exemple.
Mindaugas ho té ara tot de cara per convertir-se en un jugador històric del Bàsquet Girona. El que més partits hi haurà jugat a l’ACB. Paral·lelament també podrà contribuir a confirmar la permanència i lluitar per classificar l’equip per a Europa per primer cop.
