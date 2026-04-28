Pàdel indoor a la província de Girona: dos clubs per viure l’esport tot l’any
Aquests espais ofereixen instal·lacions modernes, pistes d’alta qualitat i una agenda plena d’activitat per a jugadors de tots els nivells
El pàdel continua guanyant adeptes i els clubs indoor s’han convertit en espais ideals per practicar-lo amb comoditat durant tot l’any. A les comarques gironines, aquests dos espais destaquen per la qualitat de les seves instal·lacions, la seva oferta esportiva i la capacitat d’acollir competicions, classes i esdeveniments a mida.
Gipadel: el club de pàdel indoor més gran de Girona
Gipadel, actualment el club indoor més gran de Girona, va néixer a principis de 2022 amb un objectiu clar: crear un espai de qualitat i benestar on qualsevol jugador, independentment del seu nivell, es pugui sentir còmode i com a casa.
Les seves instal·lacions disposen de 7 pistes, dues de les quals són centrals, i una pista panoràmica oficial World Padel Tour. Totes les pistes compten amb gespa Mondo Supercourt XN, la mateixa que s’utilitza en competicions professionals, garantint unes condicions de joc òptimes i homogènies. A més, el club destaca per la seva gran alçada interior, oferint una experiència de joc molt superior a l’habitual en instal·lacions indoor.
El club es completa amb una àmplia zona de bar i una gran terrassa interior, convertint-se en un punt de trobada ideal per gaudir tant del joc com del conegut “quart joc”, aquell moment on es comenten les millors jugades del partit. A més, Gipadel compta amb vestidors amplis i una terrassa superior panoràmica, pensats per oferir una experiència completa dins i fora de la pista. Amb una clara vocació de creixement, el club treballa dia a dia per seguir evolucionant i consolidar-se com un referent del pàdel a Catalunya, col·laborant també anualment amb entitats benèfiques i iniciatives solidàries.
Cal destacar també el seu calendari anual, on acullen competicions tan importants com Super Gran Slam, Opens i altres proves de la Federació Catalana de Pàdel, així com diferents esdeveniments esportius al llarg de l’any. El punt àlgid arriba amb el seu propi torneig, un dels més esperats a la ciutat, que enguany se celebrarà del 16 al 19 de juliol.
Més enllà de la competició, Gipadel s’ha especialitzat en l’organització d’esdeveniments a mida: jornades d’empresa, celebracions d’aniversari, comiats de solter/a i tota mena d’experiències personalitzades, amb l’objectiu que cada grup visqui una jornada única dins del club. El seu abast també és internacional, acollint stages de grups provinents d’altres països, que troben a Gipadel un entorn ideal per combinar esport, oci i qualitat d’instal·lacions.
Amb una proposta moderna, dinàmica i en constant evolució, Gipadel s’ha consolidat en poc temps com un dels grans punts de referència del pàdel indoor.
Pàdel Estany: únic a la comarca del Pla de l'Estany i totalment reformat
Pàdel Estany, fundat l’any 2011, és l’únic club indoor de la comarca del Pla de l'Estany i aquest 2026 ha fet un pas endavant amb una renovació integral de les seves instal·lacions. Disposa de 5 pistes amb noves moquetes texturitzades i il·luminació professional d’última generació, pensades per oferir la millor experiència de joc possible, tant per a jugadors habituals com per a aquells que s’inicien en aquest esport.
A més, el club compta amb un bar completament reformat, més acollidor i confortable, ideal per relaxar-se abans o després del partit i gaudir de l’ambient de club.
Pel que fa a l’activitat esportiva, ofereix escola de pàdel per a nens i classes particulars per a adults de tots els nivells, adaptant-se a les necessitats de cada jugador.
L’horari habitual del club és de dilluns a divendres de 13 a 23 h i dissabtes de 9 a 13 h. A més, també ofereix la possibilitat de reservar el club fora d’aquest horari per a esdeveniments privats, una opció pensada per a grups que busquen una experiència esportiva diferent i personalitzada.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines