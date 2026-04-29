Bassols elimina Bolsova, que posa punt final a la seva carrera, al WTA 125 de la Bisbal
La blanenca accedeix als quarts de final del quadre individual, on s'enfrontarà a la brasilera Beatriz Haddad Maia
El WTA 125 Open Catalonia Sogironès, que s’està disputant aquests dies a la Bisbal d’Empordà, ja ha definit els primers enfrontaments de quarts de final després de la jornada disputada avui, que ha tingut com a plat fort el duel entre la blanenca Marina Bassols i la palafrugellenca Aliona Bolsova. Se l'ha acabat adjudicant la primera, després d’un set inicial força desigual (6-3) encara que la segona màniga s’ha acabat resolent al tie-break (7-6). Bassols ja és a quarts, on s’enfrontarà a la brasilera Beatriz Haddad Maia, semifinalista a Roland Garros el 2023, any en què va aconseguir la seva millor classificació al rànquing WTA:10ena.
Amb aquesta derrota, Bolsova posa el punt final a la seva carrera com a professional. Ho fa, de moment, en el quadre individual perquè avui jugarà de nou, encara que serà en dobles fent parella, precisament, amb Bassols. S’enfrontaran a la dupla Mihalikova-Nichols.
