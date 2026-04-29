Girona només té garantida la Sea Otter fins l’any que ve
La fira ciclista, que aquest 2026 fa deu anys, reuneix més de 70.000 persones i s’ha convertit en un referent a Europa
Barcelona, Almeria, Saragossa, València i Madrid s’han interessat per acollir-la
Girona només té garantida la celebració de la gran fira ciclista Sea Otter fins l’any que ve. Entrem a la recta final del mandat municipal, falta un any per a les pròximes eleccions, i hi ha moltes decisions estratègiques aturades. Una és firmar un acord de llarg termini amb el festival del món ciclista de referència a Europa, que cada dia augmenta les propostes per anar-se’n a una altra ciutat. Barcelona, Almeria, Saragossa, València i Madrid només en són una mostra, tot i que sempre els organitzadors ho han refusat i han expressat la seva voluntat de continuar aquí.
Precisament aquest any la Sea Otter celebrarà el desè aniversari. La iniciativa va néixer al voltant del pavelló de Fontajau i el parc de les Ribes del Ter de la mà de l’empresa Ocisport, que va veure un nínxol de mercat en un esdeveniment ciclista de gran format, inèdit a l’Estat. Com que Girona ja era aleshores, i abans, un pol d’atracció ciclista, pels molts professionals que hi tenen residència i s’hi entrenen, van escollir muntar-ho a la ciutat, en col·laboració amb l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Inicialment la fira es feia al juny però es va canviar per mitjan setembre. Aquesta edició de 2026 està programada entre els dies 18 i 20, amb l’atractiu de dur-hi una dotzena de proves esportistes de nivell internacional i una gran exposició de productes.
L’organització, segons ha pogut saber Diari de Girona, manté la seva voluntat de no moure’s de la ciutat però la falta de concreció a partir de 2027 els està inquietant. A més l’interès de ciutats com Barcelona ha fet que com a mínim escoltin propostes per si finalment no s’arriba a cap entesa aquí. L’edició d’aquest any està garantida i també la de l’any que ve, tot i que ja hi haurà hagut el canvi d’Ajuntament fruit de les properes municipals.
Impacte econòmic: 20 milions
Diversos estudis situen l’impacte econòmic de la fira en uns 20 milions d’euros. La darrera edició va reunir durant els seus tres dies de durada prop de 74.000 visitants, xifres cada vegada més impactants. Tan és així que sobre la taula hi ha la possibilitat de créixer i fer el salt a l’altre costat del riu, en espais de Fira de Girona. De moment, però, tot i que hi ha hagut contactes, aquesta possibilitat no es preveu, encara, a l’espera de si es pot concretar la continuïtat de la iniciativa per uns quants anys més. L’aportació institucional és d’aproximadament el 10% del pressupost, que es cobreix bàsicament amb aportació privada, expositors i inscripcions a les diferents curses.
Un altre element que també afecta en tot plegat és la futura concessió de Fontajau (i els voltants) al Bàsquet Girona, cosa que representa que els organitzadors de la Sea Otter hauran de negociar directament amb el club pels diferents usos i necessitats.
El gran gruix dels visitants del festival ve de Girona i de Catalunya, però cada cop se’n detecten de més lluny, de la Xina, de Corea, de Japó. La primera edició, el 2017, tot just va dur 30.000 persones, una xifra que s’ha més que duplicat en menys d’una dècada. El model, la combinació d’una fira gratuïta pensada pels usuaris de la bicicleta, més les proves esportives de nivell, han fet fortuna.
