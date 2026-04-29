Sanció històrica a Esteban Andrada pel cop de puny: 13 partits de suspensió
El porter argentí va perdre el control després de veure la targeta vermella i va clavar un cop de puny a la cara del jugador de l'Osca.
L’argentí Esteban Andrada, porter del Saragossa, ha estat sancionat amb tretze partits de suspensió després d’agredir Jorge Pulido, defensa de l’Osca, en el partit de la trenta-setena jornada de LaLiga Hypermotion —Segona Divisió—, disputat diumenge passat a l’estadi El Alcoraz.
El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) li imposa un partit de suspensió per doble amonestació i consegüent expulsió, i dotze més en aplicació de l’article 52 del Codi Disciplinari (103.1).
Amb 1-0 al marcador i al minut 99, Andrada va ser expulsat per empènyer Pulido. Tot just veure la targeta vermella, l’argentí va perdre el control i va anar a buscar el capità de l’Osca per clavar-li un cop de puny a la cara, moment en què es va produir una multitudinària tangana entre els jugadors en un final caòtic que es va saldar amb diverses targetes i més expulsions.
Segons el Comitè, que no va rebre cap al·legació per part del Saragossa, es va decidir imposar la sanció en grau màxim per totes les circumstàncies que van concórrer en l’acció de l’argentí. Tal com relata, Andrada no va deposar la seva actitud i va mantenir l’ànim confrontatiu, al marge de la força excessiva de la seva acció, el dany causat —un hematoma al pòmul esquerre—, la necessitat d’intervenció de les Forces de Seguretat i “la imatge projectada, que transcendeix el mer esdeveniment esportiu, cosa que atorga un plus de responsabilitat als participants”.
Així mateix, Dani Jiménez, de l’Osca, ha estat sancionat amb quatre partits de suspensió per agredir un altre jugador, i el saragossista Dani Tasende, amb dos, per comportar-se de manera violenta al marge del joc, sense estar en disposició de disputar la pilota o amb el joc aturat.
