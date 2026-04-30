El Barça, el menys golejat
Els blaugranes aconsegueixen controlar el risc que assumeixen i Joan Garcia es converteix en el màxim candidat a guanyar el trofeu Zamora. L’equip de Flick, camí de revalidar la Lliga per segona temporada consecutiva, rebat amb números les crítiques a la suposada debilitat defensiva.
Joan Domènech
Resulta que l’equip que passa per ser el que pitjor defensa pels riscos que pren, com se l’acusa, és el menys golejat de la Lliga. Si no fos perquè a Hansi Flick se’l pren per un home seriós i just, podria sospitar-se que riuen a cor què vols al vestidor del Barça per la lletania que senten des del primer dia. No d’aquesta temporada, sinó des de la passada.
Aquell Barça tan efervescent en atac (102 gols marcats, 24 més que el Madrid) com agosarat en defensa amb la línia tan avançada de Flick, va ser el quart menys batut de la Lliga passada, amb 39 gols, un menys que el Madrid (38), subcampió, i a més distància de l’Athletic (29) i l’Atlètic (30). No va guanyar el trofeu Zamora Unai Simón al no haver disputat els 28 partits mínims exigits, sinó Jan Oblak, que va encaixar els 30 en 36 partits.
En la Lliga actual, encaminat a revalidar el títol, el Barça ataca i defensa igual de bé. Ha marcat dos gols menys en la jornada 33 (87 per 89) i n’ha encaixat dos menys (30 a 32). Els reparteix millor, i per això ha obtingut 9 punts més en els mateixos partits i ha obert un abisme respecte al Madrid. Joan Garcia va camí d’obtenir el trofeu Zamora perquè és el menys golejat.
Joan Garcia vol el Zamora
La victòria de Getafe va servir, a més de per fer un altre salt cap a la Lliga mentre el Madrid ensopegava de nou, contra el Betis aquesta vegada, per endossar dos gols a David Soria, el tercer porter del campionat. El Getafe és el tercer equip menys golejat amb 34 gols, darrere del Barça (30) i del Madrid (31). El daltabaix de l’Atlètic en la seva solvència defensiva impedirà a Oblak revalidar el trofeu Zamora, que seria el setè de la seva carrera. Els 30 gols encaixats en els 28 partits que ha jugat l’hi impedeixen.
No hi ha aspirant més qualificat que Joan Garcia, que tan sols ha rebut 19 gols en 27 partits fins ara: una mitjana de 0,70 per partit. Wojciech Szczesny en va encaixar 11 en les sis jornades en què el va substituir durant la lesió de menisc. Entre ells, el 4-1 de Sevilla, la derrota més voluminosa de la Lliga. A la Copa hi va haver el 4-0 de l’Atlètic, i a la Champions el 3-0 de Chelsea, golejades que va rebre Joan.
En aquests 27 partits de Lliga, el porter de Sallent ha mantingut la porteria a zero 14 vegades. Mèrit seu com dels seus col·legues de la defensa, sovint criticats per les concessions al rival. El Getafe va rematar encara no quatre vegades, cap d’elles entre els tres pals. El Barça és l’equip que menys rematades permet per partit, cosa que indica l’excel·lència del treball preventiu abans que el perill arribi a l’àrea de Joan Garcia. En última instància, apareix el millor porter de la Lliga.
El quartet preferit
Les lesions han obligat a fer nombrosos canvis, però Flick ha estabilitzat la línia més endarrerida amb substitucions només forçades. El quartet preferit és el que componen Kounde, Cubarsí, Gerard Martín i Joao Cancelo. El portuguès es va apropiar del lloc quan es va lesionar Alejandro Balde. Eric Garcia ha sigut el noi per a tot, ja que ha ocupat les quatre posicions de darrere i també la de migcampista.
Els blaugrana també són l’equip que fa menys faltes: 9,4 per partit. El pol oposat és el Getafe, amb 15,4 de mitjana. En el duel de dissabte passat es van ajustar als paràmetres que anaven marcant: 8 faltes enfront de 15. És lògic que sigui l’equip més net i amb menys targetes grogues (50). Només n’han vist dues de vermelles, i per acumulació: Pedri al Bernabéu i De Jong a Balaídos. Cap dels dos es distingeix per ser agressiu. Hi ha hagut més expulsions en els 12 partits de la Champions: Araujo, Cubarsí i Eric Garcia.
