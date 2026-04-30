Entrades exhaurides pel Girona-Mallorca: Montilivi bullirà

L'afició respon a la crida del club per empènyer l'equip des de la grada en la final per a la permanència de demà (21h)

Aficionats del Girona, a la grada de Montilivi / Marc Martí Font

Jordi Roura

El Girona ja ha aconseguit el primer gol abans que la pilota rodi demà a Montilivi en el partit contra el Mallorca. Montilivi bullirà, s'omplirà, perquè les entrades disponibles s'han esgotat aquest matí. El "sold out" anunciat pel Girona queda ara en mans dels abonats, que s'hi alliberen el seu seient en cas de no poder-hi assistir, permetran que hi hagi alguna localitat més disponible. Des del club es prega a aquests seguidors amb carnet i seient a l'estadi que el cedeixin o l'alliberin en cas de faltar al partit per tal que no hi hagi cap seient buit.

Aquesta temporada la millor entrada a l'estadi es va registrar el febrer passat coincidint amb la visita del Barça (2-1, 14.043 espectadors), tot i que encara van quedar mig miler de seients buits, d'abonats que no van assistir al duel ni van alliberar-lo. Contra el Madrid l'entrada va ser molt similar: 14.005 espectadors. La transcendència del partit de demà en la lluita per a la permanència i que s'hagin esgotat les entrades fa pensar que se superaran de nou els 14.000 aficionats i que podria donar-se, fins i tot, la màxima assistència del curs, molt a prop del ple.

El Girona ha fet aquesta setmana diverses crides a l'afició. L'equip de Míchel, amb 38 punts, a quatre del descens, rep el Mallorca, que en té 35. Guanyar equival a celebrar més de mitja permanència. L'empat seria un mal menor, però allargaria l'agonia. I perdre seria accentuar-la. El club ha demanat que "Montilivi ha de presentar un ple absolut en el partit contra el Mallorca d'aquest divendres a la nit. L'equip necessita sentir l'alè de la seva gent en un moment clau de la temporada".

