L'Spar Girona surt viu de Leganés i podrà sentenciar a Fontajau (82-82)

Les gironines han arribat a perdre de 17 (47-30) a poc del descans però amb set punts seguits de Jocyte al final han aconseguit un bon resultat per a la tornada de diumenge a Fontajau

Les imatges del partit entre el Leganés i l'Spar Girona / Manu Márquez

Jordi Roura

El bitllet per a les semifinals de la Lliga Femenina és una mica més a prop per a l'Spar Girona, que aquest vespre ha aconseguit sortir viu de Leganés (82-82) en un partit que ha arribat a perdre de 17. Les gironines podran sentenciar a casa i en faran prou amb guanyar. Sangare (29 punts) ha sigut omnipresent pel bàndol local. Les gironines han tingut en Coulibay, Holm, Jocyte i Pendande, les màximes anotadores. Quatre jugadores per sobre els deu punts i un pelar-se els genolls col·lectiu que ha possibilitat evitar un daltabaix.

Caminava l'Spar Girona per un filferro a punt de trencar-se després que un triple de Lahuerta posés el Leganés 17 Amunt (45-28) poc abans d'arribar al descans. Però a partir del 47-30, un parcial de 2-13 de l'equip gironí li ha permès arribar amb vida a la mitja part (49-43) i tenir tota la segona per corregir tot allò que havia sortit malament en els primers vint minuts. Caure de sis era el mal menor per a un equip que s'havia vist superat per l'eficàcia ofensiva de Sangare i Dudasova, l'enganxosa defensa del Leganés i la falta de frescor, en totes les línies, per a un equip de Roberto Íñiguez que mai no s'havia sentit còmode a la pista.

En el partit de lliga regular, les madrilenyes havien fet 60 punts en 40 minuts a l'Uni (60-74). Aquest vespre, només en 20 minuts, n'hi han aconseguit endossar 49. Valgui aquesta simple dada per posar en situació l'escenari que ha hagut d'afrontar l'equip gironí. Íñiguez ja havia advertit que "farem el que puguem amb el que tinguem" després de l'ensurt que havia protagonitzat Coulibaly en l'últim entrenament. L'MVP de la lliga ha pogut jugar. De fet, ha sortit al cinc titular i ha sigut un altre cop una peça vital.

Si es tractava d'escriure un manual de supervivència, a fe que s'ha aconseguit i, com a mínim, s'ha deixat l'eliminatòria factible per capgirar-la a Fontajau, amb l'empat final. Perquè després del primer quart (27-15), amb el Leganés estripant per dins i per fora, la cosa feia molt mala pinta, i més que s'ha ennegrit el panorama quan les locals han arribat a dominar de 17 (45-28) en un parell d'ocasions al segon Quart. L'Uni sobrevivia com podía gràcies a Holm i Coulibaly. I gràcies a elles, i a l'aparició de Pendande, s'ha pogut salvar els mobles i plantar-se a la mitja part sis avall.

Ha semblat que, tot i el desgast, les lesions i els problemes que arrossega l'Spar Girona, la decoració canviava a la represa. Les gironines han arribat a empatar el partit (58-58, a 3.18 pel final del tercer parcial, després de dos tirs lliures de Pendande), però un triple d'Espín ha tornat a obrir camí pel Leganés (63-58) que ha tancat el període dominant de set (69-62).

Evidentment, el partit havia entrat en una altra dimensió i, com a mínim, el Girona estava en disposició de lluitar per la victòria i no pas d'estar pendent d'evitar un estropici insalvable a Fontajau en el partit de tornada de diumenge. El Leganés ha entrat als últims deu minuts per davant, però ja no anatava amb aquella alegría de la primera part, malgrat que Sangare, que ja duia 28 punts, continuaba amb una actuación impactant. Pendande ha posat l'Uni a 4 (75-71) encara amb cinc minuts i mig per jugar. I Coulibaly, el 75-72 després de la cinquena falta de Dodson.

Quan semblava que el Leganés tornava a posar distància, un triple de Cornelius ha mantingut els tres de diferència (78-75). Les gironines han perdut un parell d'atacs que els podien haver permès tornar a igualar el partit. Ho ha aconseguit Jocyte, anotant els últims set punts de les gironines i firmant un empat final (82-82), que vist com ha anat el partit, és la millor notícia per arribar diumenge a Fontajau. Amb el suport de l'afició, les semifinals no es poden escapar.

