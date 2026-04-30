Roger Vidal, tècnic de l'Olot: "El premi és molt gros i estem convençudíssims que anirà bé"
Entrenador de l'Olot
-Com estan els ànims després de la derrota a Reus?
Ens hem tornat a aixecar després del cop dur de Reus. L’equip tenia moltes ganes de fer un bon resultat i certificar la permanència allà. Hem passat el dol i estem a punt per encarar el partit de diumenge. Ens havíem guanyat el dret de tenir una altra oportunitat i intentarem aprofitar-la.
-La setmana passada, el director esportiu, Lluís Micaló, parlava de «repte» més que de pressió. Ho enfoquen així?
A aquestes altures de Lliga es va notant que ens hi juguem molt a cada partit i hi ha moments que això pot condicionar. A Reus, a la primera part, va passar. Va ser un aprenentatge per diumenge.
-D’angoixa, ni parlar-ne, oi?
No. Al final, durant tot l’any, l’equip ha respost molt bé al Municipal i no hem de fer res que no sapiguem fer. Hem de continuar amb la bona dinàmica, de ser dominadors dels partits i saber que, sent l’últim, hem de cremar-ho tot i no guardar res, perquè el premi és molt gros.
-Han fet res de diferent aquests dies per destensionar l’ambient?
No. A finals de setmana potser fem una part més lúdica a l’entrenament per alliberar tensions i desconnectar un xic, però no hem de canviar coses i menys ara.
-El Municipal ha estat un fortí tota la temporada.
Només hi hem perdut un partit i hem fet molt bones actuacions amb resultats positius contra grans equips. Això ens dóna confiança.
-Guanyant se salven, però la calculadora l’han treta en cas que no es puguin sumar els tres punts?
La setmana passada sí, ara ja no. Depenent de nosaltres, ens hem de centrar en el que podem controlar. Si guanyem, no hi haurà calculadora que valgui. Si no, l’haurem de treure. Estem convençudíssim que anirà bé.
-I de la ràdio o del mòbil, n’estaran pendents a la banqueta o ho ha prohibit?
No n’hem parlat. A la primera part, per descomptat que no. A la segona, a la banqueta no, tot i que algun membre del cos tècnic des de dalt ens pot donar alguna pista. Nosaltres estem centrats a guanyar i no pensem en res més. Si ho fem, no faran falta calculadores, ni mòbils ni ràdios.
-Ve el Mestalla, un filial que ja està salvat. Això el fa més imprevisible?
Per mi és l’equip que està més en forma en aquest tram final de Lliga. Ve de golejar l’Espanyol B, el Castelló B, el Terrassa, de guanyar el Sant Andreu...Estan en un gran nivell. Si bé ara ja han aconseguit la salvació, tothom té coses a demostrar. Són nanos que volen arribar al futbol professional i això fa que siguin perillosos. Ni de bon tros ens pensem que vindran amb juvenils.
-Tenen un parell de baixes per sanció. Sempre és d’agrair.
Sí. L’Otorbi que és un jugador determinant i desequilibrant per banda, i en Navarro, un pivot. Millor que no vinguin, la veritat. (Riu).
-Barbastre, Castelló B i CD Eivissa s’enfronten a Sant Andreu, Girona B i Poblense, que ja ho tenen tot fet també. L’amoïna?
No els hi va la posició, és veritat. Tanmateix, el Girona B és un cas calcat al del València, nois que hi tenen molt a dir al futbol professional. El Poblense, al cap de quatre dies té el play-off d’ascens i l’ha de preparar i el Sant Andreu voldrà acabar la temporada guanyant a casa davant la seva afició.
-Tenir jugadors experimentats com Pol Ballesté, Ayala, Robert Costa, Del Campo o Mas pot ser decisiva?
Sí, en aquest tipus de situacion, tenir jugadors així, és important. Tenen un saber estar que pot ser determinant si la cosa es complica o si cal gestionar els minuts i les emocions depenent de com vagi el partit.
-Maleeix gaire les derrotes contra Torrent i Porreres?
És normal que les vulguem maleir. No hi ha excuses. Si som aquí, és perquè hem fet coses bé per no estar més avall i no estem més amunt perquè no hem tancat partits quan ho hauríem d’haver fet.
-Té similituds el partit de diumenge amb el del curs passat contra el Terrassa?
Llavors era la penúltima jornada i ens vam salvar. Ara és l’última. No hi ha xarxa. L’any passat vam estar moltes jornades en descens i aquest any mai. Això ens transmet confiança perquè, si no hi hem entrat mai, vol dir que hem fet les coses bé.
-Acabi’m la frase: Si l’Olot se salva, la temporada haurà estat...
Molt bona. Perquè se’ns ha complicat de mica en mica pel que fa a lesions. Hem tingut baixes molt importants de llarga durada de jugadors que pintava que havien de ser protagonistes com Marc Fuentes, Puigvert o després Víctor Maffeo i Guiu.
-Salvar-se ha d’ajudar a consolidar el club a la categoria i a treure’s l’etiqueta d’ascensor. A més més, qui sap si algun cop pot tocar mirar amunt...
Potser algun dia tocarà mirar amunt. Ara estem en una situació en què ens toca patir i si cada any toca, és per alguna cosa. És clau mantenir-nos i agafar més experiència. Si algun any toca fer un pas més, ja ho veurem.
Subscriu-te per seguir llegint
