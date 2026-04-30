Sarrià de Ter, seu del Campionat d’Espanya Infantil Femení d'handbol

L’equip gironí, immers en el grup 1, s’enfrontarà a l’Anaitasuna A i el BM Colindres

L'equip infantil femení.

L'equip infantil femení. / UE Sarrià

DdG

Girona

Sarrià de Ter tornarà a ser un punt neuràlgic de l’handbol formatiu estatal. La RFEB ha assignat al municipi la seu del Sector D del Campionat Estatal Infantil Femení 25-26, que es disputarà del 14 al 17 de maig al Pavelló de la Unió Esportiva Sarrià.

Aquesta fase arriba en un moment especialment significatiu per al club. Les sarrianenques, que acaben de proclamar-se campiones de Catalunya, encaren aquest nou repte d’alt nivell carregades d’il·lusió i amb la motivació afegida de competir a casa, davant la seva afició.

Els encreuaments es faran en 2 grups de 3 equips que tindran la seva lligueta pròpia. El Sarrià, immers en el grup 1, s’enfrontarà a l’Anaitasuna A i el Balonmano Colindres. En el grup 2 hi ha El Pilar València, el Mail Boxes Zarautz i el Schär Colores Pedro de Luna. Diumenge es decidiran les posicions finals amb un darrer partit que enfrontarà els equips depenent de la seva classificació al grup.

Entre els tercers de cada grup es decidirà el 6è i el 5è lloc. El 4t i el 3r lloc sortirà del partit entre els segons, i els primers de cada grup decidiran qui queda 2n i qui guanya el sector.

El guanyador del sector passarà a la fase final del Campionat d’Espanya, que se celebrarà a finals de maig, amb la seu encara per decidir.

