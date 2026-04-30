La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes

El parc de les Ribes del Ter és l'epicentre de diverses proves ciclistes i d'una programació paral·lela centrada en aquesta disciplina

Un 20% dels participants provenen de l'Estat i en total hi ha 75 nacionalitats diferents

Un grup de ciclistes, aquest migdia, al Parc de les Ribes del Ter / Marc Martí Font

Jordi Roura

Girona

Girona tornarà a ser aquests dies un dels grans epicentres internacionals del ciclisme. La ciutat acull fins diumenge la vuitena edició de The Traka, considerada la prova de gravel més important d’Europa i una de les grans referències mundials d’aquesta modalitat. L’esdeveniment reunirà 4.500 participants de 75 nacionalitats, una xifra que confirma el creixement d’una cita que va néixer el 2019 amb menys d’un centenar d’inscrits i que, en només vuit edicions, s’ha convertit en un fenomen esportiu, social i turístic.

Què és el gravel?

El gravel és una disciplina ciclista a mig camí entre la carretera i la bicicleta de muntanya. Es practica sobretot per pistes, camins de terra i carreteres secundàries, amb bicicletes semblants a les de carretera però adaptades a terrenys més irregulars, amb pneumàtics més amples i una geometria més còmoda. Més que la velocitat pura, el gravel reivindica l’aventura, la resistència, el contacte amb el territori i una manera menys encotillada d’entendre el ciclisme. En aquest context, Girona s’ha consolidat com un escenari ideal: per la seva xarxa de pistes i camins, per la varietat paisatgística del seu entorn i per una comunitat ciclista que fa anys que forma part de la identitat esportiva de la ciutat.

Tot i que les proves esportives es concentraran entre demà i diumenge, l’ambient de La Traka ja s'està fent notar de fa dies. Participants, equips, marques, acompanyants i aficionats ompliran Girona i el seu entorn en una edició que tindrà representants dels cinc continents. Segons l’organització, un 20% dels inscrits provenen de l’Estat espanyol, però també hi haurà una presència destacada de ciclistes d’Alemanya, França, Bèlgica, els Països Baixos, el Regne Unit, Itàlia, els Estats Units, Dinamarca o Suïssa.

El Parc de les Ribes del Ter és el centre neuràlgic de la prova / Marc Martí Font

L’epicentre de l’esdeveniment serà el Parc de les Ribes del Ter, al costat del pavelló de Fontajau, que es transformarà en The Traka Venue. Aquest espai acollirà les sortides i arribades de les diferents distàncies, però també una programació paral·lela amb activitats de marques, presentacions, sortides socials, xerrades i propostes vinculades a la cultura popular local. La prova és, de fet, molt més que una cursa: també s’ha convertit en un gran aparador internacional per a la indústria del gravel, amb presència de firmes com Pas Normal Studios, Canyon, SRAM, Zipp, 226ERS, Garmin, Hutchinson, Smith, Northwave, Muc-Off o Ride with GPS.

En l’àmbit estrictament esportiu, La Traka oferirà recorreguts per a perfils molt diversos. La competició arrencarà demà amb The Traka 360º, la distància reina, de 325 quilòmetres i 4.125 metres de desnivell positiu. Dissabte serà el torn de The Traka 200, amb 202 quilòmetres i 2.650 metres de desnivell, una prova que també reunirà bona part dels ciclistes professionals. Totes dues curses són puntuables per a les Gravel Earth Series, un dels circuits internacionals més prestigiosos d’aquesta disciplina.

El programa es completarà diumenge 3 de maig amb The Traka 100K, de 100 quilòmetres i 1.350 metres de desnivell positiu, pensada per obrir l’esdeveniment a un públic més ampli. A l’altre extrem hi haurà l’Adventure, el repte més extrem: 560 quilòmetres i 10.000 metres de desnivell positiu en autosuficiència, una prova en què cada participant competirà sobretot contra ell mateix.

Impulsada per Klassmark, La Traka ha crescut sense perdre l’esperit original del gravel: exigència, aventura, respecte pel territori i comunitat. I Girona, que des de fa anys atrau ciclistes professionals i amateurs de tot el món, torna a situar-se al centre del mapa. Durant uns dies, la ciutat no només acollirà una cursa, sinó una manera d’entendre la bicicleta.

