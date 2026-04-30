Vane González, el cor del GEiEG: «Si pugem, no penso pas rapar-me»
Vane González afronta els últims dies com a jugadora del GEiEG després de dotze temporades a una entitat que disputa la gran final per ascendir a la Lliga Femenina Challenge contra el Maristas Coruña
«És el partit de la temporada. Totes tenim moltes ganes, estem entrenant de conya i respirem il·lusió. L’objectiu és competir. Això és el que desitgem. Si després guanyem, perfecte», descriu Vane González, el cor d’un GEiEG que rep dissabte el Maristas Coruña en el partit d’anada de la gran final per a l’ascens directe a la Lliga Femenina Challenge. L’eliminatòria és a anada i tornada i el perdedor s’afegirà a les semifinals dels altres equips classificats per al play-off. La final del camí llarg, esclar, també serà a doble partit.
Això vol dir que González, que afronta la seva dotzena temporada com a grupista, encara pot disposar d’unes quantes oportunitats per acomiadar-se a la pista. Perquè la professora d’educació física ja va dir que aquest seria el seu últim curs: es retira d’aquí a quatre dies. «A la plantilla hi ha molta gent jove, jo ja sóc gran», diu, entre rialles. Té 32 anys i les ha vist de tots colors. «No hi ha opció a replantejar-me res, si pugem. La decisió està presa: passi el que passi, ho deixo. En cas d’ascens, això sí, em retiraria a dalt de tot», admet.
«M’agrada molt el bàsquet i m’ho passo pipa perquè faig el que m’agrada amb les meves amigues. És evident que fer el pas costa, però també tinc ganes. Només he jugat a bàsquet, jo. I això implica que deixes de fer moltes coses. No me’n penedeixo del que he fet ni ho canviaria per res del món, però també em ve de gust fer altres plans. Ara, entre els viatges i el desgast físic, vaig tot el dia cansada. Em compensa, sí, però vull fer un pas al costat. Al final, m’havia de marcar un any, decidir quan i tenir-ho clar, perquè si no, no ho deixaria mai. I ho deixo ara», desenvolupa. Si tot anés prou bé i l’equip ascendís directament, el de dissabte seria el darrer dia al Lluís Bachs, un pavelló que la va homenatjar, juntament amb la Janina Pairó, que també plega, en el darrer partit de fase regular. «Des de l’inici de curs teníem la data gravada a foc, perquè no ens esperàvem fer play-off. Però estem intentant omplir el pavelló altre cop, així que tant de bo torni a estar envoltada de familiars i amics a la graderia».
«Intento no pensar que dissabte serà l’últim partit a casa, perquè sincerament no en sóc conscient. El dia que sigui una realitat ja em vindrà tot; ho prefereixo així que no pas que vingui ara. Si ha de ser l’últim, que ho sigui. No vull pensar-hi gaire, ja em costarà prou», reconeix, amb un to sentimental. Al GEiEG són una gran família. «El millor és compartir-ho amb la gent que estimes. Nosaltres no som companyes, som amigues. Si tenim un dia lliure i fem coses juntes! Tenim una relació molt bonica, però precisament per això també em costa més deixar-ho. El grup humà és fantàstic. És molt ben parit portar-me el que he viscut i tenir gent que m’aprecio que formarà part per sempre de la meva vida, jugui a bàsquet o no».
La temporada de l’equip entrenat per Pau Fuster és extraordinària: ha acabat segon del grup, a dos punts del líder, el Segle XXI, amb un balanç de vint victòries i sis derrotes en vint-i-sis jornades. «Cada any hem estat prou bé, però aquest haig de dir que l’hem gaudit un punt més. Hem competit superbé, una cosa que ja es veu mirant els resultats, ha anat tot molt dinàmic i positiu... Estic molt contenta. Ara tenim el premi de jugar una final i competirem al màxim, amb tot el que tenim. No podia demanar un any millor tractant-se de l’últim». El curs és tan històric que la plantilla ha assolit un nou registre de triomfs a la Lliga Femenina 2.
«Una jugadora d’equip»
González matisa que, individualment, «mai no m’he centrat en números personals, perquè em considero una jugadora d’equip. El que vull i pel qual m’he esforçat és per haver intentat ajudar en tot allò que es necessitava. De fet, totes hem posat sempre el nostre gra de sorra. Aquest és el secret del vestidor», assegura. Però aclareix que «he sigut regular, aquest any. Com sempre. Crec que he complert amb el qual s’esperava de mi».
El gran favorit en l’eliminatòria, però, és el conjunt gallec. «Fa dues setmanes que les estem estudiant. Tenim una fita complicada al davant, perquè és un equip fet per pujar. L’any passat ja eren boníssimes i el passat estiu es van reforçar cap a millor. Només han perdut tres partits. Són molt bones, molt», insisteix, abans de deixar una porta oberta a l’esperança. «Com dic, són molt bones, però no crec que sigui impossible, guanyar-les». González enumera els motius per creure en el vestidor grupista. «La nostra gran virtut és que fa anys que ens vam construir i juntes som molt fortes. Això ens ha mantingut sempre, i ho estirarem».
Supersticions
És més prudent amb les promeses. «Som molt supersticioses. Ens hem imaginat algun escenari, però com a molt, si ascendim, farem alguna cosa tipus sortir de festa a La Mirona amb les famílies o el que sigui. Rapar-me? No, no. No penso pas rapar-me», finalitza.
