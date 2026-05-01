El Bàsquet Girona vol segellar la permanència contra el Saragossa i mirar cap a Europa
Moncho Fernández fa una crida a l'afició per omplir Fontajau demà (18.30h) en un partit que pot certificar la salvació
El Bàsquet Girona té demà a Fontajau (18.30h) una oportunitat immillorable per tancar matemàticament la permanència a l’ACB i començar a mirar, ja sense cap mena de condicionant, cap a objectius més ambiciosos. L’equip de Moncho Fernández rep el Saragossa amb la salvació a tocar: si guanya, ja serà definitiva. I, fins i tot en cas de derrota, també podria quedar assegurada si l’Andorra, dissetè classificat i primer equip que baixaria ara mateix, perd contra el Tenerife. Els gironins tenen cinc victòries més que els andorrans quan queden sis jornades per disputar-se, comptant el partit de demà.
La permanència, doncs, és qüestió de temps, però el Girona no vol esperar. L’equip arriba al duel després d’una setmana tranquil·la de feina i amb la voluntat de corregir alguns aspectes que l’han penalitzat en els últims mesos. Moncho Fernández ha explicat aquest matí que «la setmana ha anat amb normalitat» i que l’equip és conscient que ha de «millorar algunes facetes del joc per ser més competitiu». Una de les principals és el rebot defensiu, un maldecap que el tècnic admet que arrossega «tota la segona volta» i que demà tornarà a ser un factor determinant.
El Girona no podrà comptar encara amb Nikola Maric, tot i que el club és optimista amb la seva evolució. «Està fent passos endavant i som optimistes, però encara no jugarà», ha confirmat Moncho. En canvi, el tècnic ja veu amb bons ulls els primers dies de James Karnik, el pivot canadenc incorporat per reforçar el joc interior fins a final de temporada. «Són pocs entrenaments, però la seva actitud i les ganes d’integrar-se són clau per a la seva adaptació i ens ajudarà molt», ha valorat l’entrenador. No s'ha referit directament a Juan Fernández, que porta mesos fora de combat i que fa dies que s'entrena amb el grup. Se'l pot possar en dubte per demà.
La renovació del capità
El partit arriba també pocs dies després de la renovació de Sergi Martínez, una de les notícies importants de la setmana al club. Moncho no ha amagat la satisfacció per la continuïtat del capità, a qui considera una peça que va molt més enllà de l’estadística. «Representa els valors del Bàsquet Girona. Té molt compromís i sempre està preparat per fer el que sigui necessari», ha destacat. El tècnic ha afegit que està «molt content» perquè Martínez «mereix la renovació» i ha subratllat que és «un jugador clau» per al vestidor i per al projecte.
Davant hi haurà un Saragossa que arriba a Fontajau amb arguments suficients per complicar la tarda. Moncho ha advertit que l’ACB «és sinònim de bons jugadors en qualsevol plantilla» i espera «un equip molt complicat, que està atacant molt bé». Per això, reclama un esforç defensiu coral: «Demanarà un esforç col·lectiu en defensa molt important, i no només en l’u contra u, també en el rebot. Espero que estiguem a l’altura perquè ens cal aquesta fortalesa defensiva per desenvolupar el nostre joc».
Amb la permanència pràcticament al sac, el repte del Bàsquet Girona passa ara per acabar tan amunt com sigui possible i mantenir-se en la lluita per entrar entre els onze primers, una posició que podria obrir la porta a jugar competició europea la temporada vinent. És un objectiu que fa uns mesos podia semblar llunyà i que ara ja forma part de l’horitzó real d’un equip que ha fet un pas endavant evident.
Fontajau, com sempre, també hi juga. Moncho ha fet una crida a l’afició perquè empenyi l’equip en una tarda que pot ser de celebració. «Quan les forces baixen una mica i sents els ànims de la gent, tornen les forces. Casa nostra és casa nostra. Convido tothom que vingui», ha dit. Demà, el Girona pot certificar que continua sent d’ACB. I, un cop resolta la supervivència, començar a somiar amb alguna cosa més.
