Bassols frega la perfecció i fa caure Haddad Maia

La tenista de Blanes lluitarà demà per un lloc a la final del WTA 125 de la Bisbal contra Tamara Korpatsch en un dia marcat per l’homenatge a Aliona Bolsova

Marina Bassols celebrant la victòria / Catalonia Open Solgironès

Redacció

La jornada d’avui del Catalonia Open Solgironès ha deixat grans emocions i un nom propi per damunt de la resta: Marina Bassols. La jugadora de Blanes continua mostrant un nivell excel·lent i ha fet un pas més en el torneig amb una victòria de prestigi davant la cinquena cap de sèrie, Haddad Maia, a qui ha superat amb contundència per 6-2 i 6-3. Bassols avança amb pas ferm, sense haver cedit cap set en tot el campionat i demà s’enfrontarà a Tamara Korpatsch per un lloc a la final.

La seva rival de demà, Korpatsch, s’ha imposat amb claredat en l'últim enfrontament del dia, enduent-se el duel alemany davant Werner per 6-1, 6-1 en un partit que ha dominat de principi a fi.

Notícies relacionades i més

Demà semifinals, final de dobles i homenatge a Aliona Bolsova

De cara a demà, el torneig viurà una jornada d’alt voltatge. Sara Sorribes s’enfrontarà a Kasatkina, mentre que Marina Bassols buscarà continuar el seu somni davant Korpatsch. A més, el dia culminarà amb la final de dobles entre Pridankina i Tang contra Mihalikova i Nicholls i un emotiu homenatge a Aliona Bolsova.

