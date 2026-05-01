Berni Álvarez: "Que Messi hagi comprat el Cornellà és positiu"
El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, veu positiva l’operació de Leo Messi.
Francisco Cabezas
Leo Messi va difondre ahir un vídeo amb el seu primer missatge des que va anunciar la compra de la UE Cornellà: "Volia presentar-me i saludar-vos i dir-vos que som aquí, per créixer i ajudar en tot el que faci falta. Tenim molta il·lusió en aquest nou projecte. Us estic seguint i recolzant cada cap de setmana". Berni Álvarez manté en la seva xerrada amb aquest diari que veu positiva l’operació.
Diria que el va sorprendre la compra del Cornellà per part de Leo Messi?
Em va sorprendre. Em va trucar l’alcalde de Cornellà [Antonio Balmón] unes hores abans per dir-me que es faria públic, però que això ja venia de fa mesos. A l’Hospitalet, per exemple, hi ha Jordi Alba i Thiago Alcántara. Crec que és positiu que els grans referents també vegin aquí una part de promoció de l’esport, amb la seva figura com a atractiu. I després, les coses s’han de fer bé: que siguin projectes que tinguin una part social molt clara: no només pensats amb una part econòmica de futur, sinó que tinguin molt associat aquest costat social, de retorn al lloc on són. Crec que ho tenen clar, així que ho veig positiu.
Quin balanç fa vostè de la prescripció esportiva en l’atenció primària? Era un dels seus grans reptes.
Molt positiu. El canvi de paradigma és molt gran. És un canvi total: el fet de poder prescriure, no recomanar, sinó prescriure, que facis activitat física amb una recepta; que un educador físic sigui qui acabi fent-te una planificació durant una sèrie de mesos i un seguiment; i que es pugui derivar els pacients fins a una instal·lació municipal i que tot això estigui unificat. Hi ha a més una part de gent gran que se n’ha adonat. Ho dic per la meva mare: ella no anava al gimnàs per una situació familiar. Però la meva mare ara està més sola i va començar a fer esport pràcticament als 70 anys, al gimnàs, a caminar. Ara, si no va al gimnàs cada dia, ho pateix.
Continuï.
Moltes vegades és un tema mental, d’estar bé, de socialitzar, de l’envelliment, de la soledat no desitjada. I això, a part de la millora física, és tan important com la resta. Nosaltres ho vinculem molt a determinats tipus de malalties molt sedentàries, com la diabetis, l’obesitat, etc., i també a una part mental.
Després, el gimnàs l’ha de pagar l’usuari?
Amb la prescripció, en aquest desplegament inicial, derivem el pacient a una instal·lació municipal que ja fa programes. I això està bonificat. És a dir, no haurà de pagar una quota sencera. Potser en algun cas potser ha de pagar una quota petita, però res a veure amb una quota normal de gimnàs. I alguns dels programes són gratuïts, els fa el mateix ajuntament, perquè nosaltres els subvencionem perquè els facin.
