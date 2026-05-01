L’Escala somia assolir un rècord de punts
El conjunt escalenc té un sostre de 48 punts i presenta 43 quan resten dues jornades per acabar la competició futbolística
Encara hi ha al·licients en el tram final de la Tercera RFEF, pel que fa als representants gironins, l’Escala i el Peralada, que intentaran assolir un parell de victòries en les dues jornades que falten per acabar la temporada en positiu. Per al conjunt escalenc, a més, això significaria batre el seu rècord de punts a la categoria, que data de fa dos anys, en què van acabar el curs amb 48 punts. Actualment, en tenen 43.
Els homes de David Gurillo han fet una gran temporada, però s’han encallat en la recta final, un fet que ha tancat les seves opcions de classificar-se per al play-off d’ascens a la Segona RFEF, un objectiu molt més gran que l’assignat a principis d’any, una permanència que han assolit còmodament. L’Escala ocupa la vuitena posició i és, provisionalment, l’equip gironí més ben classificat, perquè el Peralada és onzè. La lluita entre ambdós està oberta perquè només els separa un punt.
En els registres des de l’ascens dels escalencs a la quarta categoria del futbol estatal, el curs 2023-24 sobresurt amb força. Liderats per Aday Benítez a la banqueta, van finalitzar el curs en setena posició i els 48 punts esmentats. El curs passat, el 2024-25, van ser onzens amb 42, una puntuació que ja han millorat. Els duels contra el Lleida a casa i el Tona com a visitant, diran si aquest és l’any més gros de tots.
Subscriu-te per seguir llegint
