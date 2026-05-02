El Bàsquet Girona bat el rècord de triples, lliga la salvació i mira a Europa (90-81)
Amb uns Needham i Livingston estel·lars, els de Moncho Fernández han fet un gran primer temps tot i patir molt al tercer quart
El conjunt gironí brilla a la primera part (58-32) i acaba patint a la segona però atrapa les 13 victòries, igualant el millor registre a l'ACB del club
Jaume Massana
Els deures estan fets i refets per al Bàsquet Girona, que ha batut el Saragossa a Fontajau (90-81), ha segellat la permanència i encara es permet el luxe de mirar cap amunt. El triomf talla una mala dinàmica de tres derrotes consecutives, frena el bon moment dels aragonesos, que arribaven amb dues victòries seguides, i situa l’equip de Moncho Fernández amb 13 victòries a la classificació, igualant el millor registre del club a l’ACB. La salvació ja és una realitat i l’única pregunta, ara, és fins on pot arribar un equip que encara té marge per aspirar a alguna cosa més.
La victòria també deixa una dada per a la història: el Bàsquet Girona ha batut el seu rècord de triples a l’ACB amb 18 encerts. Una exhibició exterior que ha explicat bona part del partit, sobretot una primera meitat descomunal en què els gironins han arribat a guanyar de 30 punts. A més, Mindaugas Susinskas, amb el d’avui, ja suma 92 partits a l’ACB i iguala Fjellerup com el jugador amb més partits disputats a la història del club a la competició.
Xou de triples
El partit ha començat amb dos triples en el primer minut per als de Moncho: un d’Otis Livingston i un altre de Derek Needham, contrarestats per cinc punts de Justin Wright-Foreman. Però el segon equip més triplista de la lliga no ha tardat a ensenyar la seva millor arma. Els sis primers triples intentats pel Girona han trobat premi i el marcador ja reflectia un 22-11 quan encara faltaven 5:23 per al final del primer quart.
Livingston, Needham i Sergi Martínez s’han carregat l’equip a l’esquena des del 6,75. Una bomba de Vildoza ha situat els gironins quinze amunt, dins d’un parcial de 16-0 que ha obligat Joan Plaza a demanar temps mort per intentar tallar el festival local. El Saragossa, incòmode davant la defensa zonal del Girona, ha hagut de jugar-se molts tirs exteriors sense acabar de trobar bones sensacions. Pepe Vildoza ha anotat els dos últims punts del primer quart i ha deixat el 32-17.
Needham ha obert el segon període amb un altre triple i, tot seguit, amb una nova cistella, ha encadenat cinc punts consecutius. Les accions locals es repetien amb una eficàcia demolidora: penetració, pilota a fora i tir alliberat. Sergi Martínez, recentment renovat, també ho ha aprofitat per posar el 42-21. Ningú no volia quedar fora de la festa i Hughes també s’hi ha afegit abans d’un nou temps mort de Plaza.
Un triple del Saragossa ha trencat momentàniament el parcial gironí, però la resposta ha estat immediata: tres triples més del Girona, dos de Needham i un de Livingston. Fontajau no donava crèdit i s’ho passava d’allò més bé amb l’espectacle dels seus. El Bàsquet Girona ha arribat a manar de 30 punts quan faltaven 3:50 per al descans. L’alley-oop de Karnik a passada de Needham, l’home del partit, ha acabat d’encendre la graderia. Geben ha fet l’última cistella abans del descans i el marcador era contundent: 58-32.
Mantenir l’avantatge
El tercer quart ha arrencat, com no podia ser d’una altra manera, amb dos triples: un gironí i un aragonès. Needham, ovacionat quan ha anat a descansar, ja acumulava 20 punts i un 6/8 en triples. Però el Saragossa ha canviat la cara a la represa. Un parcial de 0-11 ha obligat Moncho a aturar el partit amb 61-43 al marcador.
No ha estat un bon tercer període per al Girona, que ha vist com l’avantatge es reduïa davant un Saragossa molt més agressiu i encertat. Els aragonesos s’han situat a deu punts i han fet tremolar Fontajau. Ha hagut d’aparèixer Otis Livingston per reanimar els locals i permetre que el Girona tanqués el quart encara amb marge, 72-60, però amb el partit molt més obert del que semblava al descans.
L’últim període ha estat un intercanvi de cops, amb els triples novament com a protagonistes. Hughes n’ha encadenat dos i Otis també n’ha sumat un altre. Cada vegada que el Saragossa s’acostava, un triple rescatava el Girona. Tot i això, els de Joan Plaza han continuat apareixent pel retrovisor fins al 84-78, quan Moncho ha demanat temps mort a 1:16 del final per aguantar com fos.
Dos punts d’Otis després d’una recuperació han acabat de tombar un Saragossa que ha fet una gran segona part, però que ha quedat condemnat pels primers vint minuts. Un últim triple de Joaquín Rodríguez ha tancat el partit amb el 90-81 definitiu. El Bàsquet Girona certifica la permanència, iguala el seu millor registre de victòries a l’ACB i ho fa amb una nit de rècord des del triple. La salvació ja no és un objectiu pendent. Ara cal veure si és l’última fita de la temporada o només una estació més.
Final a Fontajau amb victòria del Bàsquet Girona, que s'assegura la permanència a l'ACB amb una gran victòria contra el Saragossa per 90-81
Ottis recupera i sentència: 88-78
84-78 a 1 minut pel final
Baixa dels deu Saragossa: 84-75. Queden 2:55
Tripleeeeeeeeeeee de Busquets. 18 pel 84-71
Triple del Bruixot. Rècord igualat de 17 triples del Bàsquet Girona en un partit. A només sis del rècord de l'ACB. 81-68
Triple de Hughes (sí, una altra vegada). A un del rècord del club: 78-65
Triple de Hughes, el 15è: 75-62
Final del tercer període: 72-60 pel Bàsquet Girona
Parcial de 10-26 pel Saragossa: 68-58
