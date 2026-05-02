El CPA Olot guanya l'Europeu a Itàlia i aconsegueix el triplet
Els garrotxins es col·loquen el 18é Campionat d'Europa a la butxaca i posen la mirada al Mundial
Gerard Ullastre
Després de guanyar el Campionat de Catalunya i el d'Espanya, el CPA Olot torna a afegir, com ens té acostumats, un nou trofeu a les seves vitrines. Aquest cop, ha revalidat el títol Europeu interpretant "I'm Addicted" i obtinguent una puntuació de 42,25. D'aquesta manera, els garrotxins sumen el 18é Campionat Europeu del club i exhibeixen el seu potencial de cara al Mundial.
L'actuació del CPA Olot ha estat pràcticament brillant. Una coreografia mil·limètrica que fregava la perfecció, tanmateix, ha tingut una petita fissura en forma de relliscada. Enmig de l'actuació, una de les patinadores ha perdut l'equilibri i ha caigut a terra. Malgrat l'incident, la patinadora en qüestió ha tornat a la seva posició en un temps rècord. Amb tot, l'ensopegada ha quedat en anècdota, ja que, els garrotxins s'han imposat als que, abans de la seva actuació, anaven primers. Finalment, els Royal Eagles - que han interpretat Act II: What I'm missing - han obtingut una puntuació de 39,55 i s'han hagut de conformar amb la plata, i el CPA Tona, ha completat el podi amb una puntuació de 36,21 interpretant "Extra Omnes".