Homenatge a Bolsova al WTA Catalonia Open

Marina Bassols perd la semifinal davant Korpatsch, que s’enfrontarà a Kasatkina

L’exjugadora va rebre el reconeixement del públic

L'exjugadora va rebre el reconeixement del públic / WTS Catalonia Open Sol Gironès

DdG

Tot i no participar en el torneig, Aliona Bolsova ha estat una de les grans protagonistes del WTA Catalonia Open Sol gironès de la Bisbal d’Empordà. La palafrugellenca va ser homenatjada amb un acte on la tenista, acompanyada pels seus familiars, amics, i els membres de l’organització, va rebre el reconeixement del públic que en tantes ocasions la van acompanyar.

Bolsova, després de rebre diversos obsequis, va agrair a totes les persones que l’han ajudat en una trajectòria - que va arribar al seu punt més àlgid el 2019 amb uns vuitens de final al Roland Garros - amb un discurs molt emotiu i es va reproduir un vídeo amb missatges de diverses personalitats del món del tennis.

D’altra banda, Marina Bassols va perdre davant Korpatsch - que s’enfrontarà a la final a Kasatkina - tot i demostrar un gran nivell. La tenista blanenca va entrar a la pista amb el peu esquerre, i l’alemanya va etzibar-li un 1-3. Tanmateix, una reacció excelsa va fer que la de Blanes acabés emportant-se el primer set per 6-3. De nou, però, Korpatsch va tornar a girar la truita i es va adjudicar el segon set. Bassols es va endur un correctiu duríssim (6-0). L’últim acte de l’encontre va ser una lluita amb fins a 7 trencaments de servei que es va acabar emportant Korpatsch (6-4).

