Íñiguez confía en l'empenta de Fontajau per conduir l'Spar Girona a semifinals
Quevedo tornarà a ser baixa demà contra el Leganés, a l'espera de recuperar-la si s'arriba a la següent ronda
L’Spar Girona afronta demà a Fontajau (18.10h) la tornada dels quarts de final de la Lliga Femenina contra el Leganés amb l’eliminatòria igualada a 82 després del partit d'anada. Sense cap marge acumulat, les gironines saben que tot queda reduït a guanyar per ser a semifinals. Roberto Íñiguez, però, no vol perdre de vista el desgast que arrossega l’equip ni l’esforç que ja va haver de fer a Leganés per sortir viu d’un partit que es va complicar molt.
«Ens ha passat de tot», ha resumit el tècnic, que també ha explicat que Mariam Coulibaly va donar «un ensurt abans i després» del partit de dijous. «A veure si tenim l’energia correcta demà», ha afegit Íñiguez, conscient que l’equip arriba al moment decisiu de la temporada amb el dipòsit molt exigit.
L’entrenador de l’Spar Girona ha volgut reivindicar especialment la reacció de les seves jugadores a Leganés, on l’equip va arribar a perdre de 17 punts abans de completar una remuntada de molt mèrit. «Tinc un gran respecte pel que van fer. El partit es va posar molt difícil i complicat i vam tornar-hi. Volíem i no podíem, teníem males sensacions», ha explicat. Per això, Íñiguez ha rebutjat qualsevol lectura que qüestioni l’actitud de l’equip: «Qui digui que hi va veure apatia és que té falta de coneixement de l’equip i de les situacions que hem superat».
El tècnic considera que aquell esforç ha de ser el punt de partida per afrontar una tornada que preveu igualment exigent. «Tinc respecte a l’esforç de l’equip, que ha de ser sempre el punt de partida», ha dit. També ha avisat del perill d’un Leganés que ja va demostrar a l’anada que pot competir l’eliminatòria fins al final. «Van fer el seu partit, van jugar dur i les jugadores han d’estar preparades. Hem de sortir com toca», ha remarcat.
En aquest context, Fontajau ha de tornar a tenir un paper determinant. Íñiguez recorda que a Leganés el públic local va empènyer molt el seu equip i espera que demà l’afició gironina faci el mateix amb l’Uni. «El públic els va donar molta energia i espero que demà l’afició ens doni les forces que ens puguin faltar», ha afirmat.
Qui no hi serà és Laura Quevedo. El tècnic ha confirmat que l’aler no jugarà i que el club treballa pensant en una possible recuperació si l’Spar Girona aconsegueix superar l’eliminatòria i accedir a les semifinals. «Quevedo no jugarà. Treballem per si podem passar l’eliminatòria i juguem semifinals poder-hi comptar en el que es pugui», ha explicat Íñiguez.
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- Girona-Mallorca: S'encenen totes les alarmes (0-1)
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat