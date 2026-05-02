Lliga Femenina 2
Pau Fuster, sobre la final del GEiEG: «Més que l’ascens, guanyar suposaria ser campiones»
Pau Fuster, entrenador del GEiEG Pacisa, assegura que el més «important» de la final per pujar a Challenge és «demostrar que som el millor equip de Lliga 2»
El GEiEG Pacisa s’ha reivindicat aquesta temporada amb el lideratge de la lliga regular A, que li ha donat la històrica classificació a la final per l’ascens a Lliga Challenge, la qual comença avui amb el partit d’anada contra el Maristes Corunya al pavelló Lluís Bachs de Sant Narcís (16.30h). «Tenim la possibilitat de poder pujar directament i ser campiones de Lliga 2... Què passarà l’any que ve si ho aconseguim, però, no depèn de nosaltres. L’ascens seria un salt en una categoria professional i, evidentment, s’haurà de prendre una decisió. És una cosa que nosaltres no controlem. Per nosaltres no hi ha més enllà d’aquesta final, que més que l’ascens guanyar-la suposaria ser campiones de Lliga 2. Ser el millor equip de la temporada. És una motivació suficient com per mirar de donar el màxim de nosaltres mateixes. L’ascens, bé, hi entraran mil factors i després s’haurà de veure què passa. L’important és ser capaces de demostrar que som el millor equip de Lliga 2», assegura l’entrenador Pau Fuster.
El conjunt gironí té ganes que tothom sàpiga de quin peu calça, en especial el Maristes Corunya. «L’equip ha fet una setmana molt completa i està preparat pel repte. Hem canviat alguna coseta a nivell tàctic per tenir més eines i més armes perquè el partit vagi el millor possible, però les jugadores estan molt bé tant a nivell físic com mental», diu Fuster. El tècnic té tota la plantilla disponible, excepte les lesionades Agustina Talasimov i Núria Bagaria i per això completarà la convocatòria amb dues jugadores de Supercopa. A més a més, ha comptat amb el suport d’Helena Condom -que ja ha finalitzat la temporada amb l’Andratx- per «ajudar-nos als entrenaments i sumar qualitat per preparar el partit».
Del rival, Fuster avisa que «té quatre jugadores (Dimitrijevic, Sofia Arcos, Josefina Zeballos i Fontana) que estan per sobre del nivell de la lliga, les haurem de tenir en compte perquè realment són diferencials. Quan estan totes connectades són un súper equip i, segurament, per elles s’expliquen els resultats tan amplis que han tret i les poques derrotes que han encaixat (3). A part tenen un grup que acompanya molt bé aquest talent. Són un equip que aposta moltíssim per un ritme molt alt, poder córrer i buscar bàsquets fàcils, trobant tirs de tres alliberades. Haurem de mirar de portar nosaltres el ritme de partit». En aquest sentit, apunta que «hem de mirar de fer un partit en el que tinguem el control dels ritmes. Hem d’intentar que el partit no vagi tan ràpid per molt que elles vulguin córrer i que passin menys coses. El rebot serà un punt importantíssim i l’hem de poder controlar sobretot a nivell defensiu perquè després ens permetrà portar el nostre ritme ofensiu».
El que passi aquesta tarda al Bachs pot ser determinant: «Aquest primer partit és clau i és súper important que puguem treure un resultat positiu i que tinguem sensacions competitives contra el Maristes Corunya. Estem convençudes que podem fer-ho. Intentarem que hi hagi gent al Bachs i que realment sigui un dia important per al bàsquet gironí».
Subscriu-te per seguir llegint
