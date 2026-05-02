Pöstlberger i Villafañe s’eleven al The Traka 200

L’austríac i l’argentina dominen en la segona gran cita de la prova de Gravel

Lukas Pöstlberger arribant a la meta / Sergi Romeu

Jaume Massana

És complicat preguntar sobre The Traka a algú avui dia i que et comenti que no en té ni idea de què li estàs parlant. Una competició que està enlluernant Girona aquest cap de setmana i que no deixa indiferent a cap que tingui la sort de veure-ho amb els seus propis ulls. Gràcies al grup Klassmark, creat per Gerard Freixes i Cristina Bosch, impulsor de la prova, és un dels principals motius del recent èxit d’aquesta competició.

Avui s'ha disputat la segona modalitat al Parc de les Ribes del Ter, reconvertit en The Traka Venue, The Traka 200, de 202 quilòmetres i 2650 metres de desnivell positiu i on en la categoria masculina Lukas Pöstlberger s'ha fet amb la medalla d’or. L’austríac ha superat per vint segons al segon classificat Bradyn Lange, que ha protagonitzat la batalla aferrissada de la prova masculina amb Vegard Stokke, qui ha tancat el podi en la matinal d'avui.

En la femenina, l’argentina Sofía Villafañe ha arribat amb ganes de revalidar el campionat i s'ha endut el primer lloc després d’una dura batalla pel lideratge amb Larissa Hartog. La neerlandesa tenia clar que vendria cara la seva pell i fins al tram final quan Sofía ja s'ha desenganxat, l'ha perseguit i li ha complicat en tot moment les seves opcions al primer lloc. Demà té lloc la darrera modalitat al The Traka Venue, el The Traka 100K, que són 100 quilòmetres i 1350 m de desnivell positiu.

The Traka, en ascens

L’encarregada de la comunicació de Klassmark Judit Marin ha mostrat la seva satisfacció sobre l’evolució de The Traka: “La veritat és que estem molt contents. Traca va començar amb molt pocs participants no fa tant de temps, i ho ha anat creixent orgànicament d’una manera molt maca, hem creat una gran comunitat i de referència en l’àmbit internacional” s’ha enorgullit, i ha afegit “el nucli dur, a l’oficina, dia a dia, només som 7. Després sí que és cert que quan venen esdeveniments tenim un equip, que en aquestes cites ens ajuda, i és un molt bon equip, però pel que fa al dia a dia som pocs".

Marin ha aprofitat per destacar que els factors d’èxit destacats són el participant com a prioritat absoluta i el fet de competir en un lloc com Girona, que considera perfecte per practicar el Gravel i amb uns camins brutals.

