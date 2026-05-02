Entrevista | Vicky López Migcampista del Barça
"Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça"
La migcampista madrilenya, que als 19 anys és ja un dels grans referents de l’equip blaugrana, parla amb El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, sobre fe i aprenentatge en el seu meteòric camí.
Laia Bonals
Casa no ha de ser un lloc físic. Pot ser un moment, una persona, una idea, una creença. Vicky López (Madrid, 2006) ha fet de Barcelona la seva llar i, amb tan sols 19 anys, ja s’ha erigit com un diamant del futbol. Abans de la tornada de les semifinals de Champions davant el Bayern al Camp Nou (diumenge, 16.30 h), la centrecampista reflexiona a EL PERIÓDICO sobre la identitat, la fe, l’esport del qual porta enamorada tota la seva vida i les persones que l’estan acompanyant i cuidant en aquest camí.
Com viu la seva família tot aquest camí? No sé si el somni arribava tan lluny.
La meva família ho viu gairebé més que jo, no amb més il·lusió, sinó amb més nervis. Al final ells no són els que juguen, únicament em poden veure des de la grada o des de casa. Per sort, aquest cap de setmana pot venir la meva família també, així que els tindré aquí ben a prop. Ara soc totalment una altra. He millorat molt en molts aspectes. La meva família i jo sabem quin tipus de jugadora soc, què puc aportar a l’equip i com em puc espavilar al camp. Tant de bo aquesta Vicky continuï sortint a poc a poc.
Al Camp Nou es gaudeix més?
M’encanta jugar a futbol, és el que realment em fa gaudir. Només tinc 19 anys i fa cinc anys jugava amb els meus amics a l’escola, imaginant-nos que érem a la Champions. Tot ha anat molt ràpid i per a mi és molt especial poder vestir aquesta samarreta i jugar en grans estadis. M’encanta fer gaudir la gent.
Gaudeixes molt al camp.
Sí, sí. La veritat és que cada vegada vaig sent més jo al camp. Cada cop gaudeixo més, m’atreveixo més, però crec que encara queda molta Vicky per veure.
Es veu tímida encara?
És el meu primer any, per dir-ho així, en què estic jugant més partits. M’agrada fer les coses de mica en mica.
Com ha sigut aquest any?
Des que he començat a jugar més m’he sentit còmoda. Crec que els últims tres anys, que no he estat participant tant, m’he preparat bé per a quan se’m necessités. En aquest sentit, estava tranquil·la, perquè sé que tot aquest temps he fet tot el que depenia de mi al cent per cent, per estar preparada quan arribés l’oportunitat i poder ser jo mateixa amb la màxima calma possible.
No va començar a La Masia, però sembla de la casa.
És que ja és la meva quarta temporada aquí i es diu aviat. Vaig arribar amb 16 anys. La Masia va acabar de formar-me.
Va aprendre català en tot aquest temps?
Sí [riu].
Li havia de dir, fem l’entrevista en català?
No, avui no, perquè estic una mica cansada de l’entrenament i pensar em cansarà més.
Com ha sigut per a vostè això d’aprendre català?
A veure, he de dir que en entrevistes parlo molt pitjor que quan estic amb la gent, perquè tenir una càmera al costat em posa una mica nerviosa. Al final és el mínim que puc fer per la gent i pels culers. No m’ha costat gens dir que no l’he estudiat en cap moment a l’escola: no havia d’anar a classe de català, simplement escoltar, estar amb gent que el parlava i anar preguntant per curiositat, per anar aprenent.
Amb moltes de les futbolistes amb qui ha conviscut.
Sí, sobretot els dos primers anys que m’ajuntava més amb les noies del B. Quan quedàvem, totes parlaven català i al principi em quedava una mica al marge perquè no entenia res. Però a poc a poc anava preguntant i aprenent. Hi ha vegades que dic, vinga, parlarem català. Ens posem Salma i jo a parlar català amb Patri, Cata, Pina i tal, i surt fluid.
Com està sent conviure en aquest vestidor?
No crec que a tots els vestidors d’equips tan grans hi hagi tan bon rotllo com en el nostre. Crec que també aquesta barreja de joventut amb experiència ha ajudat molt. També el tipus de persones que som: gent divertida, que ens agrada somriure, fer bromes. Quan l’equip està bé fora, dins del camp es nota.
És molt complicat desconnectar del futbol?
Sí, sobretot després d’un partit, perquè sempre tens aquella jugada al cap. Pots estar sopant amb la família que, a més del que et puguin dir ells, tu ja ho tens present. A mi em passa que fins al següent entrenament no desconnecto del partit.
Com desconnecta o com ho intenta fer?
Quedant amb els meus amics, amb la tele, amb l’equip, estant amb la família, també llegint o anant a l’església.
La fe és molt important per a vostè, molt present en el dia a dia. Com va arribar a vostè o com es relaciona amb la fe o amb la religió?
Per a mi, Déu ho és tot. Des de petita m’he criat en la fe cristiana i anava a l’església amb els meus avis. És veritat que de petita no n’ets del tot conscient. Quan m’hi vaig acostar de debò va ser al arribar aquí, a Barcelona. En el meu cas, estava passant un mal moment i vaig intentar apropar-me més a Déu. Ara veig la vida d’una altra manera; tinc aquesta pau interior sabent que Déu està amb mi. Hi ha gent que no ho acaba d’entendre, però quan en parlo amb amics que també són creients ens entenem entre nosaltres. Quan vaig a l’església, la pau que sento és molt gran. Per a mi, al final, ho és tot.
En què la va ajudar?
Ser creient canvia la teva manera de ser perquè vols fer les coses bé, vols ser una bona cristiana. Deixes de preocupar-te per les coses que realment no depenen de tu i trobes una tranquil·litat sabent que els plans de Déu són perfectes. És aquesta pau de saber que Déu està amb cadascun de nosaltres. Al final, hem de mirar de ser bones persones, bons cristians, ajudar la gent, que és el que depèn de nosaltres al cent per cent, i la resta és a les seves mans.
Abans dels partits té vostè algun tipus de ritual que tingui a veure amb la fe?
M’agrada anar a l’església mínim una vegada per setmana. Si puc els diumenges, els diumenges. És quan ens reunim tota la comunitat i és molt bonic. Sí que m’agrada resar just abans del partit. Simplement per donar les gràcies per poder estar jugant un partit més, per poder estar fent el que més m’agrada, que és jugar a futbol. I, sobretot, per tranquil·litzar-me. Li demano que beneeixi el partit, que passi el que ell tingui preparat per a mi. Que em mantingui tranquil·la, que em faci valenta en aquells moments. I també tinc la foto de la meva mare, que sempre la porto amb mi. Des del cel sé que ella ens cuida a tots i que veu els partits la primera. La meva mare va ser qui ens va descobrir el futbol al meu germà i a mi. Ens va portar per primera vegada a un partit i es va quedar sorpresa de com jugàvem. Ho va dir al meu pare: "Jesús, Jesús, els nostres fills juguen superbé, has de venir a veure’ls». Estic segura que li encantaria ser aquí, però és el que ha tocat. Ens segueix des del cel i la sento com si encara fos amb nosaltres.
I arriba el final de curs. Com afronta la setmana prèvia a la final de la Copa de la Reina?
Tot i que no vulgui, sí que penso en diumenge, i en la final de la Copa de la Reina. Tant de bo tot surti bé. Però, com he dit abans, també està en mans de Déu. Jo he de centrar-me en el dia a dia, intentar donar el millor de mi i continuar millorant com a jugadora perquè, en els moments clau, pugui estar al màxim nivell.
