El PARTIT D’EL SADAR
El Barça comença a cantar victòria
Lewandowski clava el cop de cap que encarrila la desena victòria seguida i Ferran blinda el triomf que deixa en no res el de Raúl García, que només hi va afegir emoció. "Estic content perquè hem fet la nostra feina", diu orgullós Flick.
«És un moment meravellós», diu un Lewandowski que vol arribar a 100 punts
Joan Domènech
Un dels emblemes de la primera Lliga del Barça de Hansi Flick va sentenciar la segona. Potser en un dels seus últims actes de servei, quan queden dos mesos perquè acabi el contracte, amb un gol tan valuós com les desenes que ha aportat en les seves quatre temporades amb el Barça, Robert Lewandowski va convidar els culers a cantar la victòria. Anticipadament, abans que les matemàtiques permetin augmentar el volum.
Lewandowski va rematar de cap amb la seva innata mestria una centrada perfecta i ben mesurada de Marcus Rashford, que va aguantar la pilota fins que el polonès va fer dues passes d’anticipació davant de Rosier, l’únic defensa que el vigilava. El gol del títol el va reforçar Ferran Torres, el recanvi que l’ha desbancat de la titularitat, per reivindicar-se amb una arribada que va disparar l’eufòria a la banqueta culer. Massa precipitada, però justificada. Raúl va aprofitar la relaxació dels blaugranes per rematar de cap tot sol a l’àrea i salpebrar el tram final enmig de la gresca barcelonista.
Els punts de campió
Flick tornava a Pamplona, on una vegada va ser golejat. Va tornar com a campió vigent i en va marxar com a doble campió. A falta de les matemàtiques, té els mateixos punts (88) que el van coronar l’any passat. La desena victòria consecutiva col·loca el Barça a 14 punts del Madrid, que ha de guanyar l’Espanyol per evitar l’oprobi de rendir el passadís al seu gran rival. "Estic content perquè hem fet la nostra feina; les altres coses no són a les nostres mans", va remarcar Flick, que no es volia deixar anar.
Aquesta prudència seguia la línia de cautela amb què va instruir l’equip. El tècnic volia evitar que els seus jugadors haguessin de pujar la Cuesta de Santo Domingo d’un marcador advers. Una fallada de Dani Olmo podia haver costat la desgràcia d’haver d’abordar aquest pendent figurat en el primer temps, però la desconfiança d’Ante Budimir a la cama dreta –també l’error de buscar un xut més natural i idoni–, el va castigar amb el rebuig del pal. Tres minuts després, Budimir la va encertar amb un excel·lent xut i li va respondre un excel·lent Joan Garcia.
Sancionat Kounde, el Barça de Getafe només va canviar amb l’entrada d’Eric al lateral dret. Ja no el necessita de migcampista vista la consistència de Gavi a l’eix del camp, només alterada amb la facilitat amb què és amonestat. Amb quatre targetes els últims cinc partits, va trigar 24 minuts a veure la següent. Va ser el primer a veure la groga després de dues faltes de l’Osasuna, tan merescudes com la seva. Flick el va retirar per evitar el perill de l’expulsió quan s’aproximava la mitja hora final i l’equip no havia tornat a donar senyals de vida en atac.
El Barça va acabar confonent la prudència amb la burocràcia, i un Osasuna que s’havia acomodat enrere per la precaució lògica d’atendre el visitant més perillós, es va envalentir fins que es van començar a ajuntar davanters a la seva àrea. L’abusiu 70% de possessió requeria el complement de la gosadia en atac, una espurna de genialitat, una mica de gosadia, un instant d’inspiració.
L’inoperant Roony va ser rellevat per un desencertat Rashford, i Ferran va carregar l’àrea al costat de Lewandowski. Els desencadenats centres de l’extrem anglès van acabar trobant el cap de Lewandowski, que va estampar un preciós cop de cap. Tan bonic com el camí que ha seguit el Barça per repetir l’èxit. "Era un partit en què havíem de lluitar fins al final. Estic molt content amb el gol", va dir Lewandowski, content pel triomf i expressant l’ambició del grup de tancar el campionat amb 100 punts. El rècord. "És un moment meravellós", va afegir.
