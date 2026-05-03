El Bàsquet Girona cadet, classificat per al Campionat d’Espanya

Els jugadors gironins, celebrant amb els aficionats desplaçats. / Bàsquet Girona

Jordi Bofill

Girona

El planter del Bàsquet Girona continua fent història en un any amb excel·lents resultats: l’equip cadet va vèncer en el tercer i quart lloc del Campionat de Catalunya al Baxi Manresa (70-67) i es va classificar per al Campionat d’Espanya que es disputarà del 17 al 23 de maig a Algesires. El bloc gironí, doncs, s’afegeix a la fita aconseguida aquest mateix curs per l’equip júnior, que es va convertir en el primer vestidor masculí de la base del club en competir contra els millors conjunts formatius del país. Ara, també ho faran els cadets.

