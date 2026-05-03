Kasatkina recupera la seva millor versió i regna a la Bisbal
La tennista australiana remunta la final davant d’un miler d’aficionats
DdG
La Bisbal d’Empordà va viure una final vibrant del Catalonia Open Solgironès, amb prop de 1.000 espectadors omplint les graderies del Club Esportiu Tennis La Bisbal. En aquest escenari, Daria Kasatkina es va proclamar campiona després de signar una remuntada de caràcter i resistència per superar la seva rival per 2-6, 6-3 i 7-5.
El partit va estar marcat per la igualtat i la duresa des del fons de pista, i la dificultat per mantenir el servei. Fins a 19 trencaments de servei evidencien la batalla tàctica i mental viscuda a la pista central. Kasatkina, poc encertada, cedint el primer set amb claredat, va saber reajustar el seu joc i imposar el seu ritme a partir del segon parcial.
El desenllaç va ser especialment intens. Amb un avantatge de 5-1 al tercer set i servei per tancar el partit, l’australiana va tornar a evidenciar els dubtes que l’han acompanyat en aquest inici de temporada, marcats per la falta de confiança després de la lesió que va patir al febrer. Com ja li havia passat a la primera ronda davant d’Arango i a les semifinals contra Charaeva, Kasatkina va veure com tot l’avantatge s’anava diluint fins al 5-5.
Lluny de descompondre’s, però, va reaccionar amb determinació: va consolidar el seu servei en un moment crític i va aprofitar la següent oportunitat restant per segellar el triomf amb un 7-5 final que certificava la seva victòria.
