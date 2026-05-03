L’Olot se salva en l’últim sospir de la temporada (2-0)
Salvans i Nuha marquen els gols de la permanència d’un Olot poc lluït i el Girona B tanca el curs perdent 4-2 a Castelló
Aquest Olot és expert en patir, i ho ha fet de valent per a salvar-se, però ho ha fet. Amb més de 1.500 persones empenyent l’equip al Municipal, s’ha aconseguit un triomf que val la permanència a Segona Federació. Salvans i Nuha, enxampant dos rebots a l’àrea, no han necessitat jugades brillants per lligar el partit, i tant se val, també, que el joc avui no fos brillant. L’objectiu feia setmanes que estava més que clar, i s’ha assolit amb tots els nervis que es mereix.
Els únics dos xuts a porteria de la primera meitat han servit a l’Olot per obrir la llauna. Corria el minut 5’ quan Salvans ha trobat Enri fent-se espai dins l’àrea. Raúl ha aturat el xut del ‘10’, però el mateix Salvans n’ha pescat el rebuig per encarrilar la feina. Els garrotxins, a partir del gol, s’han aferrat a l’avantatge –passés el que passés en l’Eivissa-Poblenc i el Castelló B-Girona B, guanyant se salvaven– i han cedit completament la possessió a un València-Mestalla que no ha sabut generar gaire perill tot i el domini.
En els pocs contraatacs que han tingut, tampoc els de Roger Vidal han estat encertats. Tothom estava pendent dels altres marcadors, veient com el Castelló B golejava el Girona B i l’Eivissa Illes Pitiüses remuntava davant el Poblenc. Calia un gol que donés tranquil·litat, i el matx va animar-se un pèl més en la represa, amb Marc Mas fregant el pal amb una rosca, Salvans acabant amb un xut tou una bona conducció, i Enri no acabant de creure’s una bola a l’espai que li ha pispat Fontanet.
L’Olot seguia precipitat en atacar i sense tenir la bola més de mig minut seguit. Óscar Sánchez ha donat entrada a Mario Domínguez, pitxitxi valencià amb 16 gols, que de seguida ha encès les alarmes amb dues rematades. Però quan pitjor ho passava l’equip, ha arribat un gol amb gust de permanència. Marc Mas ha aprofitat una bola morta a l’àrea després d’una falta lateral per treure una fuetada aturada per Raúl amb molt mèrit. Nuha, expert en gols claus pels equips gironins (ja va fer el de l’ascens del Llagostera el 2014), ha fet el de la salvació de l’Olot caçant el rebuig al segon pal.
Salvans gairebé serveix el tercer a Mas, que no hi ha arribat per poc, i Soler també l’ha buscat, en un córner, amb la testa que tantes alegries ha donat als seus aquest curs. No en faria falta una última, perquè la donarien tots junts, sense necessitat de brillar, sinó resistint per lligar la dotzena plaça en una Segona Federació on el curs que ve caldrà tornar a lluitar.
El Girona B, golejat a Castelló (4-2)
El filial ha tancat el curs amb una derrota contundent contra el Castelló B, a qui el desembre, a Vidreres, havia guanyat per 7-3, i amb qui aquest migdia ha perdut 4-2. Al descans, ja perdia 3-0. Mentre els valencians necessitaven guanyar per salvar-se, els gironins no s’hi jugaven res, i la diferència d’ambició va fer-se palesa des de l’inici.
Els locals van sortir a buscar el gol i van trobar-lo, de seguida, amb Nico Font rematant al segon pal. Des de l’altre carril, Segura va doblar l’avantatge amb un bon xut d’esquerra al primer pal, i Font, de nou, va augmentar el rèdit del Castelló B, esperonat per un curull Gaetà Huguet. Quique Álvarez devia fer una bona esbroncada al descans i Shin, acabat d’entrar, va fer el primer dels gironins. Mario el seguiria amb el segon abans d’arribar al 50’, però tot i buscar l’empat, seria el Castelló B qui tanqués el marcador amb Miguelón sentenciant al 84’.
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Els assessors fiscals aconsellen sobre la campanya de la renda: 'Habitatge i eficiència energètica són les deduccions més potents
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Necrològiques del 2 d'abril
- Quatre detinguts per segrestar i agredir greument un home a l'Alt Empordà a finals dels 2025
- Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça
- La crisi grossa arriba en el pitjor moment del curs