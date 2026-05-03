L’Spar Girona atropella el Leganés i s’enfrontarà al València a les semifinals (89-63)
La inspiració en atac de Coulibaly (21 punts), Holm (21) i Jocyte (15), el domini en el rebot i una bona defensa durant bona part del partit permeten superar un rival empipador
La primera bona notícia: l’Spar Girona jugarà les semifinals pel títol de Lliga. La segona, arriba de la mà de l’anterior: el patiment de fa pocs dies a Leganés s’ha transformat avui en una victòria força solvent en el partit de tornada (89-63) contra un rival digne, que ha plantat cara i que ha lluitat fins al final, però que ha acabat sotmès. No té totes les peces l’Uni i, un dia més, ha hagut d’afrontar la cita amb baixes importants. Però malgrat una rotació de només 8 jugadores, tot esperant que Quevedo estigui disponible en la següent ronda, l’equip ha respost i ha fet el que havia de fer: guanyar. No hi havia cap altre camí per passar i deixar enrere els quarts de final. Ha entès que calia defensar bé i ho ha fet (tret d’uns primers inicis irregulars i un darrer quart en què s’ha deixat anar); ha dominat el rebot, mentre que també ha estat encertat en atac. En aquest capítol, tres noms propis. El de Mariam Coulibaly, autora de 21 punts i diferencial en pista. Els mateixos que ha anotat Klara Holm, excelsa. Se’ls ha afegit Jocyte, amb 15. Ha tocat picar pedra, sobretot després dels primers compassos i d’un desavantatge inicial (10-14), però ben aviat l’Uni ha posat la directa i ha agafat embranzida. Ha anotat 53 punts abans del descans i ha augmentat l’escletxa en el tercer període, fent del tot estèril la tímida reacció del Leganés del darrer acte. Ara, torn per enfrontar-se al València a les semifinals. Una prova dura, un test d’alçada. Però aquest equip té fam i qui sap fins a on serà capaç d’arribar.
D’ensurt, és clar que n’hi ha hagut. Ha tret el cap, transformat en un parcial de 0-10 que ha desestabilitzat una arrencada potent, contundent, amb ritme. El 10-4 momentani deia una cosa; parlava d’un Uni poderós, afamat, decidit a deixar-ho enllestit aviat. El 10-14 només uns instants després, parlava d’un Leganés sense complexos, capaç de continuar amb la inèrcia positiva del partit d’anada, que l’havia dut a comandar amb mà de ferro el marcador. Però aquesta declaració d’intencions s’ha quedat, precisament, en només això. En un vull, però no puc. No perquè no tingui prou qualitat ni empenta, sinó perquè l’Spar Girona, malgrat no comptar amb totes les peces, tot i viure una temporada estrambòtica, té entre cella i cella arribar el més lluny possible. Amb escaire i cartabó, Roberto Íñiguez ha mesurat fins al mínim detall la seva rotació de 8 jugadores (tret quan Pendande ha fet faltes fora de lloc, obligant el tècnic a improvisar sobre la marxa) i les actrius principals han respost. Han despertat després del primer parcial en contra, i han respost amb un altre, també prou contundent (10-0). I a partir d’aquí, l’embranzida. L’equip ha clavat 30 punts en només un quart. Primer, amb Ainhoa ben entonada; després, amb protagonisme per a Coulibaly, Holm i també Jocyte. Però amb més ingredients: Cornelius ha sortit de la banqueta per clavar un parell de triples, comandar l’atac quan li tocava i també capturar rebots. Més li estava costant a Merceron. La francesa és una màquina de fer punts; els números l’avalen. Però li ha costat posar a punt la maquinària. Ja al segon període, ha fallat dues cistelles seguides i això l’ha acabat descol·locant.
Del Leganés, poques notícies. Aquell equip que havia encetat el duel amb bon peu, capaç fins i tot de posar-se per davant en el marcador, estava desconegut. Minimitzat per l’Uni; també precipitat, erràtic, fallant massa tirs i superat en el rebot pel seu rival. Només Dodson, Sangare, Espín i Dudasova havien vist cistella. Perillós capitalitzar l’atac en tan sols quatre jugadores, sense que la resta fos capaç d’anotar. S’hi ha afegit Driessen abans del descans, però la diferència, aleshores, ja era força favorable a les gironines. Coulibaly, que ha rebut el guardó que l’acredita com a MVP de la Lliga regular, ha justificat (un dia més) els motius que l’han dut a recollir elogis pràcticament cada setmana. Imponent sota l’anella, ha estat una de les tres jugadores locals que s’han plantat al descans amb 10 o més punts. Se li han afegit Holm i Jocyte. Un trident letal, a qui se’ls ha unit (per fi) un triple de Merceron, abans d’un altre tir des de la llarga distància de Holm i uns tirs lliures de Jocyte per col·locar, fins aleshores, la màxima diferència (53-31). Dat i beneït al descans?
Era qüestió de rematar la feina i l’Uni ha entès que el camí estava escrit: defensar amb ungles i dents, no donar treva i anar de cara a barraca. Ha repetit la fórmula en un tercer quart elèctric, tacat només per la momentània lesió de Coulibaly, que ha quedat en només un ensurt (ha reaparegut al parquet tan sols uns minuts després de marxar ben coixa cap a la banqueta). Amb o sense la pivot en pista, l’Spar Girona ha mantingut un nivell altíssim en defensa i ha deixat el Leganés amb 12 punts en tot el tercer període. Un quart que ha servit per eixamplar encara més les diferències i assolir un nou màxim avantatge (75-41). Era qüestió de no fer el brètol, de mantenir la inèrcia. Però les cames han anat pesant i Leganés ha despertat. Tant, que un parcial de 0-8 ha obligat Íñiguez a demanar temps mort. No ha servit de massa. Un triple ha reduït un xic les diferències, encara enormes, però tant com fins feia poca estona (81-61). Però amb el cronòmetre a tota pastilla, era impossible pensar en una hipotètica remuntada. Els triples de Merceron i Holm ho han corroborat (87-61) i amb tot decidit (i poc més d’un parell de minuts per jugar-se) han entrat Anna Badosa i Berta Ribas a la pista. Leganés ja havia llançat la tovallola, Fontajau era una festa i l’accés a les semifinals estava sentenciat.
