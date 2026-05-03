QUÈ SE N'HA FET DE
Mireia Vera: «Amb el meu pare ens passàvem tot el dia veient partits»
Exfutbolista del Llers, Cornellà del Terri i Santa Eugènia
La final d’Oslo de la Champions femenina passa aquest diumenge pel Camp Nou, on el Barça ha de guanyar al Bayern (16.30 h) després de deixar-ho tot obert amb un empat (1-1) a l’Allianz Arena, i allà, igual que a Alemanya, hi serà Mireia Vera (La Jonquera, 1988). L’exportera del Llers, Cornellà del Terri i Santa Eugènia compagina en l’actualitat la feina de mestra amb la de comentarista i analista de futbol en mitjans com TV3, Catalunya Ràdio o RAC1 i forma part de l’equip que fa les retransmissions del conjunt de Pere Romeu juntament amb la molinenca Gemma Mallorca i la figuerenca Laura Brugués. «Fins fa poc entrenava un equip, però ara he optat per descansar una mica de les banquetes i estic més posada en la tele i la ràdio. En aquest tram de temporada, estic molt centrada en els mitjans de comunicació, l’escola i les meves filles. D’aquesta manera, puc tenir una visió més externa i més còmoda del futbol perquè no estic involucrada emocionalment amb cap equip ni tampoc visc el dia a dia. A vegades és més fàcil poder veure les coses des de fora, tot i que jo sempre intento ser molt pulcre amb les meves opinions perquè sé que els entrenadors i entrenadores fan moltíssima feina que no es veu i els resultats no sempre acompanyen», explica la Mireia que també segueix el Girona, l’Espanyol de Manolo González i el Barça de Hansi Flick o el Badalona Women i l’Espanyol de Sara Monforte. «És un aprenentatge constant i vaig veient l’evolució dels equips, les idees dels seus entrenadors, quin moment travessen... Em serveix, alhora, per anar millorant com a entrenadora», assegura.
En un moment històric per al futbol europeu amb el debut de Marie-Louise Eta a la Bundesliga com a entrenadora de l’Union Berlin, Vera apunta que «no tanco les portes a tornar a entrenar i sé que ho faré en algun moment perquè, a més a més, és una cosa que em fa il·lusió, però necessito seguir formant-me». «Encara no he estat amb amateurs en el masculí, sempre he portat equips de base, però en el femení sí que he tractat amb noies de totes les edats des de la base fins a sènior. No sé on em sentiria més còmoda. Hauria d’enfrontar-me a un repte amb un sènior masculí i després podré comparar. Ara mateix no tinc aquesta experiència», valora.
Tanmateix, reflexiona que «sembla que les noies hem fet un camí molt i molt gran, i està molt bé, però encara cal sacsejar més caps, més ments, perquè quan parlem d’equips grans no siguin només el Barça o el Reial Madrid. Queda molta feina per fer, tot i que crec que les jugadores ara mateix tenen moltes més eines, gent al seu voltant millor formada, referents, poden veure futbol a la televisió que vulguin... Tot això poden aprofitar-ho molt bé». De fet, és el que va tenir la Mireia de petita tot i que en la seva època no era el comú: «Sempre he estat vinculada al món del futbol pel meu pare (l’exàrbitre Paco Vera Becerra) i el meu germà. Recordo que quan acabava el meu partit, me n’anava amb ells i ens passàvem tot el dia veient partits. Jo sempre he seguit molt el futbol. Els meus pares mai m’han dit que no podia jugar ni res per l’estil i, per això, sempre els estaré molt agraïda. Em van obrir les portes i, quan vaig arribar a l’edat d’haver de canviar d’equip per un de femení, de seguida van buscar alternatives i opcions perquè pogués continuar jugant. Ho he tingut fàcil, en aquest sentit». És per això que és tan important per a les noies «tenir referents, veure que funciona, que es pot jugar a futbol i ser professional. Que et pots dedicar al que t’agrada, al final».
La jonquerenca ha tastat el futbol des de totes les vessants. També com a àrbitra, com no podia ser d’una altra manera per l’herència familiar. «Ho vaig provar, però vaig estar uns mesos i ho vaig deixar. No perquè tingués cap problema, al contrari, però no em va agradar. Quan estava per allà al mig, em veien ganes de tocar la pilota, no aturar-la», confessa. I això que com a portera, especialment al Llers, es va fer un tip d’aturar pilotes per evitar gols. Al conjunt groc-i-negre, amb Lluís Pujol, Quim Sala, Josep Sementé, Carles Trota i Miguel Rodríguez, també va fer de jugadora de camp. Va arribar a jugar a Primera Nacional, la segona categoria estatal. «Vinc menys per l’Empordà del que m’agradaria, però aquí hi tinc els pares, el meu germà, la família... Sempre que tinc un cap de setmana lliure, intentem pujar», assegura.
Tornant a l’arbitratge, és l’única posició de Primera divisió amb presència femenina. «Falta veure una àrbitra principal. Sembla que les dones només puguin xiular futbol femení i jo crec que no, hem de fixar-nos en les capacitats i si una àrbitra és bona doncs ha de xiular als millors, sigui a la lliga femenina o a la masculina. M’agrada quan hi ha líniers o quartes àrbitres a Primera divisió, d’aquestes sí que se’n veuen, però per què no poden ser l’àrbitra principal? Si se saben els reglaments i tenen capacitat per xiular... Crec que seria una molt bona notícia si mai n’arriba una», raona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula
- Us fraudulent de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a Girona: un problema recurrent
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Laura Lobo alerta del gran problema després d’un divorci: pots vendre casa teva, però potser no hi podràs entrar
- Alarma perimetral i vigilància nocturna per evitar noves ocupacions al bloc de Ferran Puig de Girona
- La Traka converteix Girona en la capital internacional del gravel amb 4.500 ciclistes
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat