Ciclisme
La Traka completa una edició d’èxit amb el 100K
La prova de Gravel de menys distància ha finalitzat amb Ginia Caluori i Matyáš Kopecký com a campions d’aquesta modalitat
Jaume Massana
“Estem molt contents amb l’edició d’aquest any. Ha sigut tot un èxit, a més ha fet molt bon temps, unes condicions perfectes per practicar Gravel i no hi ha hagut cap incident greu, que això és sobretot el més important” comentava orgullosa l’encarregada de comunicació de l’esdeveniment Judit Marin, conscient que cada edició supera l’anterior. Ara és moment de reunió per valorar tot allò a innovar de cara a la pròxima convocatòria: “Sempre hi ha coses a millorar. Aquesta setmana, cada membre de l’equip s’ha apuntat les coses que han de millorar l’any que ve. Les posarem en comú, les compartirem i quedarà ben apuntat de la cara l’any que ve” és el protocol per fer les coses ben fetes, “Sempre ho fem, després de cada esdeveniment, també demanem valoracions i crítiques constructives. Entre els nostres punts de vista i les valoracions, tant de participants com d’externs que hagin tingut relació amb l’esdeveniment, sempre prenem nota per millorar”.
El mateix equip organitzatiu és conscient de l’impacte que té la Traka: “Ens genera benestar i felicitat saber que arribem tan lluny i tot el que genera. Aquest any teníem participants de més de 72 nacionalitats diferents i dius, ostres, mare meva, que arribem a molts països i molt lluny”. Marin tancava amb els objectius per la pròxima edició: “Volem continuar creixent de manera orgànica i no fent cap salt mortal, que puguem assumir-ho”, el ciclista sempre serà la prioritat, “que el participant continuï emportant-se a casa aquesta experiència excel·lent que nosaltres sempre busquem, aquest és l’objectiu final”.
Traka 100K
La prova de 100 quilòmetres de recorregut i 1350 metres de desnivell positiu ha deixat un campió de la República Txeca i una de Suïssa. A la categoria masculina, Matyáš Kopecký s'ha imposat amb contundència davant de Geoffrey Soupe i Eduardo Talavera, que després d’una lluita intensa ha estat el francès qui s'ha quedat amb la medalla de plata per mil·lèsimes de segon. A la femenina, Ginia Caluori ha superat per quatre segons a l’anglesa Catrin Ferguson. Sofía Rodríguez s'ha endut la medalla de bronze.
