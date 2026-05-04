Els patrocinadors són un més del Bàsquet Girona
El Bàsquet Girona organitza un clínic dirigit per l’entrenador gallec a Fontajau per a les empreses que li han donat suport al llarg d’aquesta temporada
El Bàsquet Girona ha dut a terme avui l’última trobada de la temporada del club experience amb els patrocinadors i col·laboradors. En aquesta ocasió, la jornada ha consistit en un clínic dirigit per Moncho Fernández al pavelló de Fontajau per a les empreses que han donat suport tant a l’entitat com al primer equip al llarg d’aquest curs. «Hem passat una estona molt maca, que ens ha servit per gaudir una mica i començar la setmana de manera diferent. Estic a favor d’aquest tipus d’activitats perquè fomenten la relació amb la gent que ens dona suport i això és fantàstic», ha assegurat l’entrenador gallec.
El club gironí ha convocat prèviament els seus patrocinadors i col·laboradors per fer un warm up; tot seguit els ha permès seguir des de la grada els últims minuts de l’entrenament del primer equip, que ja prepara el proper partit davant l’UCAM Múrcia després d’aconseguir la permanència aquest passat cap de setmana amb la victòria contra el Casademont Saragossa (90-81); els ha presentat als jugadors i cos tècnic; i els ha dividit en tres equips, coincidint amb les tres equipacions que té el conjunt de Moncho, per poder jugar un partit a la pista central de Fontajau amb Sergi Martínez, Mindaugas Susinskas i els nanos que pugen de la base Khory Brunot i Enric Sanmartín. La jornada ha finalitzat amb un dinar tots plegats.
«Ha estat un partit molt disputat. Hem guanyat per la superioritat tècnica de la nostra banqueta -dirigia l’equip amb la primera equipació, vermella-. En Miki (Fuentes) i en Roger (Dehesa) no han estat capaços de frenar la nostra ofensiva, però ha estat molt bé. Als despatxos tindran molta feina amb els possibles fitxatges que hi havia a pista. Està la cosa fotuda, si es pot dir així», ha fet broma Moncho després de l’encontre.
Per la seva part, Sergi Martínez ha comentat que «crec que ha estat una experiència molt xula perquè tots hem disfrutat del bàsquet. Estic molt content de compartir temps amb els patrocinadors, que també formen part d’aquest Bàsquet Girona». Per al capità, ha sigut una bona manera d’agafar energia de cara la visita a l’UCAM. «El Múrcia està molt bé i arriba molt bé. Sabem que serà un partit molt difícil, a més allà a Múrcia sempre collen bastant. Hem de seguir en la nostra línia i identitat, si ho fem així segur que ens emportarem la victòria», ha apuntat el capità.
