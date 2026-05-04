El Mundial ja ha començat
Panini ha posat a la venda la col·lecció de cromos més gran de la història per al primer Mundial amb 48 seleccions
La seu central ha seguit torns complets de 24 hores els set dies de la setmana per servir milions d’àlbums, adhesius i ‘cards’ a 130 països
Joan Domènech
El Mundial del 2026 ja ha començat. Molt abans que, el pròxim 11 de juny, s’enfrontin Mèxic i Sud-àfrica en la jornada inaugural a l’estadi Asteca. I no el disputen 48 seleccions, sinó 130 països. Ni hi participaran només els 26 futbolistes convocats més les desenes d’integrants de cada delegació, sinó milions de persones.
El Mundial ja ha començat perquè ja està a la venda la col·lecció de cromos oficial de l’esdeveniment. La més gran que s’ha dissenyat mai en correspondència a l’augment d’equips participants, de 32 a 48, respecte de l’anterior de Qatar (2022). Un esforç logístic que corre en totes les direccions, de vegades desconegut.
L’1 d’abril acabava la fase prèvia mundial amb la classificació de l’últim participant, l’Iraq. La nit anterior hi havien entrat la República Democràtica del Congo, Suècia, Bòsnia, Suècia i la República Txeca. Fins aleshores tot estava aturat, amb diverses pàgines pendents de tancar-se i altres de preparades (Itàlia, Polònia... les que no van passar l’eliminatòria) que se n’anaven a les escombraries, al marge que s’havien d’enviar a la impremta 20 adhesius per selecció. Aquell mateix dia, amb previ acord amb la FIFA, arrencava la frenètica cadena de producció de cromos a la fàbrica de Panini a Mòdena (Itàlia) en torns de 24 hores els set dies. Dues setmanes i mitja després, la col·lecció ja sortia al carrer.
El reenganxament
Milers d’àlbums i milions més de cromos recorren el món, del sobre a l’àlbum, i de mà en mà per a l’intercanvi. El col·leccionisme no és una activitat que vagi a la baixa amb les noves tecnologies, sinó que es manté entre els nens i adquireix un repunt quan es produeix un esdeveniment com l’Eurocopa o el Mundial. Els pares i els avis que van ser col·leccionistes de criatures es reenganxen a la passió. El de Qatar va marcar un rècord de vendes perquè es va celebrar fora de la temporada estiuenca; es va disputar dins del calendari escolar, amb les escoles obertes i els estudiants en actiu, i el consum es va disparar.
Espanya és la filial més important de Panini a Europa i un dels països amb més afició als cromos i a les cartes, o les trading cards, una versió expandida des dels EUA. La col·lecció més seguida és la de la Lliga espanyola, la pròxima edició de la qual s’està dissenyant. Cada col·lecció es prepara amb tres o quatre mesos d’antelació, explica Lluís Torrent, director general de Panini España. La col·lecció d’adhesius consta de 990 cromos i 630 cartes.
La falta de temps ha obligat a frenar la impressió d’altres col·leccions per protegir l’edició mundialista d’aquest estiu. A Mòdena s’estampen els cromos de tot el món excepte Amèrica. Al Brasil hi ha una planta productora per a tot el continent. Espanya lidera la facturació europea, però el Brasil és el líder mundial en consum, sobretot cada quatre anys.
La passió del Brasil és tal que fa vuit anys segrestaven els camions que distribuïen els cromos
"Fa vuit anys hi va haver un greu problema perquè es van segrestar diversos camions que distribuïen els cromos; en el torneig de Qatar, van modificar els vehicles i les dues portes només s’obrien amb un codi que havia de coincidir amb el del destí final del vehicle", explica Torrent. A l’Argentina, l’inconvenient va ser un altre: hi va haver una crisi de proveïment per les limitacions que havia establert el govern per a les importacions. Una crisi provocada parcialment per la paranoia que va desencadenar la possibilitat que fos l’últim Mundial de Messi. Una paranoia que es repetirà quatre anys després en l’esdeveniment tripartit dels EUA, Mèxic i el Canadà. El seu successor, Lamine Yamal, jugarà el seu primer i desencadenarà un interès semblant.
Mite fals
És fals el mite que existeix una escassetat de determinats futbolistes per incentivar les vendes. "Fa 47 anys, en la primera entrevista que em va fer una ràdio, ja em van preguntar per això", respon despreocupadament Torrent, que va entrar en la indústria procedent del sector immobiliari el 1979 i per la insistència d’un client belga que, al seu torn, era client de la família Panini a Itàlia. "Una vegada vaig anar a Sevilla i el conductor del primer taxi em va dir que no li sortien els cromos del Sevilla; el mateix dia, un altre taxista era bètic i es va lamentar exactament del mateix, que no li sortien els del Betis".
El disseny dels àlbums i la producció s’efectua a Itàlia, però l’elecció dels components de cada equip parteix de cada filial. A la seu de Torroella de Montgrí (Girona) resideix la d’Espanya i Portugal. "Tenim un equip de futbol magnífic, amb una experiència i una intuïció enormes", destaca Torrent del grup que lidera Juan Pedro Martínez, exdirector de Don Balón. Fins i tot Vicente del Bosque, explica, li va compartir la seva admiració pel grau d’encert, "un 90%", indica, dels 20 noms que surten a la doble pàgina de la selecció espanyola. S’han escollit quatre o cinc mesos abans que surti la llista definitiva.
No es poden preveure, per descomptat, imponderables com les lesions. El neerlandès Xavi Simons, per exemple, surt a la col·lecció, però no anirà al Mundial per la greu lesió que es va produir el cap de setmana passat. No serà l’únic que es perdrà la cita a última hora.
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
- Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo
- Manolo García i Quimi Portet: «El Último de la Fila és tornar a casa; estàvem bojos per la música i això ens continua unint»