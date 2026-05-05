Coulibaly desmenteix el seu fitxatge per l'Athinaikos grec: "Els rumors són completament falsos"
"Segueixo concentrada únicament en guanyar un campionat amb el Girona", diu la jugadora en una publicació al seu compte d'Instagram
Després que transcendís el possible fitxatge de Mariam Coulibaly per l'Athinaikos grec, campió de la A1 Women i amb un lloc assegurat a l'Eurolliga el curs que ve, la mateixa jugadora ha sortit a desmentir-lo a través d'una publicació al seu compte d'Instagram. "Els rumors que fitxaré per l'Athinaikos són completament falsos. Encara no he pres una decisió sobre el meu futur i segueixo concentrada únicament en guanyar un campionat amb el Girona aquest any", ha assegurat la pivot de Mali.
Coulibaly, MVP de la Lliga Femenina, continua sent una de les jugadores més destacades de l'equip de Roberto Íñiguez i diumenge va anotar 21 punts per contribuir en la victòria contra el Leganés i classificar-se a les semifinals del play-off pel títol de lliga.
