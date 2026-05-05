Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim Saltvaga escombraries Gironahabitants Gironaatur GironaTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
instagramlinkedin

Coulibaly desmenteix el seu fitxatge per l'Athinaikos grec: "Els rumors són completament falsos"

"Segueixo concentrada únicament en guanyar un campionat amb el Girona", diu la jugadora en una publicació al seu compte d'Instagram

Coulibaly, al partit d'anada davant el Leganés.

Coulibaly, al partit d'anada davant el Leganés. / Manu Márquez

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Després que transcendís el possible fitxatge de Mariam Coulibaly per l'Athinaikos grec, campió de la A1 Women i amb un lloc assegurat a l'Eurolliga el curs que ve, la mateixa jugadora ha sortit a desmentir-lo a través d'una publicació al seu compte d'Instagram. "Els rumors que fitxaré per l'Athinaikos són completament falsos. Encara no he pres una decisió sobre el meu futur i segueixo concentrada únicament en guanyar un campionat amb el Girona aquest any", ha assegurat la pivot de Mali.

Coulibaly, MVP de la Lliga Femenina, continua sent una de les jugadores més destacades de l'equip de Roberto Íñiguez i diumenge va anotar 21 punts per contribuir en la victòria contra el Leganés i classificar-se a les semifinals del play-off pel títol de lliga.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  2. Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
  3. Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
  4. Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
  5. «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
  6. Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
  7. Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
  8. Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»

Coulibaly desmenteix el seu fitxatge per l'Athinaikos grec: "Els rumors són completament falsos"

Coulibaly desmenteix el seu fitxatge per l'Athinaikos grec: "Els rumors són completament falsos"

Li cau una multa de 19.000 € per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Li cau una multa de 19.000 € per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

La bona acollida d'un refugi artístic a Pont Major: "Els veïns s'han sentit protagonistes"

La bona acollida d'un refugi artístic a Pont Major: "Els veïns s'han sentit protagonistes"

Les farmàcies catalanes impulsen la campanya "Mànigues Amunt" per detectar la hipertensió controlada

Les farmàcies catalanes impulsen la campanya "Mànigues Amunt" per detectar la hipertensió controlada

L'Ajuntament de Girona obté el distintiu SG City 50-50 per integrar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals

L'Ajuntament de Girona obté el distintiu SG City 50-50 per integrar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals

El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen

El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen

La deixalleria de Cassà de la Selva amplia horaris i millora serveis amb un nou contracte

La deixalleria de Cassà de la Selva amplia horaris i millora serveis amb un nou contracte

La pesca no té prou veu davant l’eòlica marina al golf de Roses

La pesca no té prou veu davant l’eòlica marina al golf de Roses
Tracking Pixel Contents