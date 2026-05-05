Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga escombraries Gironalloguers GironaZanpanzar Gironaratafia Santa Coloma de FarnersGirona FCSpar Gironanitazens
instagramlinkedin

Els càlculs de l’Spar Girona per ser a l’Eurolliga

Les semifinals es jugaran dijous a València (19 hores) i diumenge a Fontajau (19 hores)

Ainhoa López i Anna Badosa, diumenge.

Ainhoa López i Anna Badosa, diumenge. / David Aparicio

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

La classificació de l’Spar Girona per a les semifinals del títol estatal, no només apropa al conjunt gironí a la Lliga, sinó que també el deixa una mica més a prop de l’Eurolliga, una competició que aquest any és més especial que mai -i ja ho era molt- pel fet d’haver arribat a la Final Six i tancar una brillant trajectòria amb el quart lloc.

Per repetir presència a la màxima competició europea, l’equip de Roberto Íñiguez té diversos camins. El més senzill a l’hora de fer sumes i restes és també el més complicat a la vegada: guanyar la Lliga. L’Spar Girona, com els altres semifinalistes, depèn de si mateix, però la dificultat és considerable, perquè al nivell dels rivals cal sumar-hi l’estat físic en què ha arribat la plantilla en el tram final, després d’un any molt exigent. Però els comptes són clars i fàcils: si l’Spar Girona guanya la Lliga, participarà a l’Eurolliga.

També pot no guanyar la Lliga i anar-hi, i de dues maneres: arribant a la final i sense arribar-hi. En cas de superar el València a les semifinals, necessitarà que el Perfumerías Avenida guanyi al Casademont Saragossa. Això garanteix la presència a l’Eurolliga perquè o l’equip gironí guanya el títol directament i hi va, que és el cas ja esmentat, o perd, però pot accedir a la fase prèvia. Si, en canvi, el rival és l’aragonès, en cas de derrota, l’Spar Girona no faria cap prèvia.

La tercera fórmula permet fins i tot caure en mans del València, i llavors toca aliar-se amb el Saragossa. Si la final de la Lliga és València-Saragossa, l’Spar Girona també farà la prèvia de l’Eurolliga. Si la final és València-Perfumerías Avenida, no. Si això passa, l’equip d’Íñiguez anirà directament a l’Eurocup. Aquesta setmana sortirà de dubtes.

Horaris de les semifinals

D’altra banda, ja es coneixen els horaris que citaran l’Spar Girona i el València Basket per al penúltim pas en la lluita per la Lliga. L’anada de les semifinals es disputarà dijous al Roig Arena (19 hores), mentre que la tornada es disputarà en la tarda de diumenge a Fontajau (19 hores). Ambdós partits s’emetran per Teledeporte.

Notícies relacionades

L’altra semifinal entre el Casademont Saragossa i el Perfumerías Avenida es jugarà dijous a Würzburg (20.30 hores) i diumenge al Príncipe Felipe aragonès (12.15 hores).

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents