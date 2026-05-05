Els càlculs de l’Spar Girona per ser a l’Eurolliga
Les semifinals es jugaran dijous a València (19 hores) i diumenge a Fontajau (19 hores)
La classificació de l’Spar Girona per a les semifinals del títol estatal, no només apropa al conjunt gironí a la Lliga, sinó que també el deixa una mica més a prop de l’Eurolliga, una competició que aquest any és més especial que mai -i ja ho era molt- pel fet d’haver arribat a la Final Six i tancar una brillant trajectòria amb el quart lloc.
Per repetir presència a la màxima competició europea, l’equip de Roberto Íñiguez té diversos camins. El més senzill a l’hora de fer sumes i restes és també el més complicat a la vegada: guanyar la Lliga. L’Spar Girona, com els altres semifinalistes, depèn de si mateix, però la dificultat és considerable, perquè al nivell dels rivals cal sumar-hi l’estat físic en què ha arribat la plantilla en el tram final, després d’un any molt exigent. Però els comptes són clars i fàcils: si l’Spar Girona guanya la Lliga, participarà a l’Eurolliga.
També pot no guanyar la Lliga i anar-hi, i de dues maneres: arribant a la final i sense arribar-hi. En cas de superar el València a les semifinals, necessitarà que el Perfumerías Avenida guanyi al Casademont Saragossa. Això garanteix la presència a l’Eurolliga perquè o l’equip gironí guanya el títol directament i hi va, que és el cas ja esmentat, o perd, però pot accedir a la fase prèvia. Si, en canvi, el rival és l’aragonès, en cas de derrota, l’Spar Girona no faria cap prèvia.
La tercera fórmula permet fins i tot caure en mans del València, i llavors toca aliar-se amb el Saragossa. Si la final de la Lliga és València-Saragossa, l’Spar Girona també farà la prèvia de l’Eurolliga. Si la final és València-Perfumerías Avenida, no. Si això passa, l’equip d’Íñiguez anirà directament a l’Eurocup. Aquesta setmana sortirà de dubtes.
Horaris de les semifinals
D’altra banda, ja es coneixen els horaris que citaran l’Spar Girona i el València Basket per al penúltim pas en la lluita per la Lliga. L’anada de les semifinals es disputarà dijous al Roig Arena (19 hores), mentre que la tornada es disputarà en la tarda de diumenge a Fontajau (19 hores). Ambdós partits s’emetran per Teledeporte.
L’altra semifinal entre el Casademont Saragossa i el Perfumerías Avenida es jugarà dijous a Würzburg (20.30 hores) i diumenge al Príncipe Felipe aragonès (12.15 hores).
Subscriu-te per seguir llegint
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
- Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo