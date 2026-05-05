Vane González avisa: «No ho posarem fàcil»
El tècnic Pau Fuster assegura que el GEiEG va fer uns primers 20 minuts «excel·lents», però reconeix que «l’últim quart es va fer llarg»
Gerard Ullastre
Malgrat la derrota (58-71), Vane González es va mostrar orgullosa de l’actuació del seu equip aquest dissabte passat contra el Maristes Corunya i va llançar un missatge d’optimisme a l’afició: «No ho posarem fàcil, anirem creient que podem. Si hem pogut competir a casa també ho podrem fer la setmana que ve».
El GEiEG va competir-li de tu a tu a un conjunt gallec que només havia perdut 3 partits en tota la fase regular. Les gironines van fer una primera meitat de partit «excel·lent», segons Pau Fuster, que va contrastar amb un últim quart que «es va fer llarg», a judici de l’entrenador. Vane González va coincidir amb la visió del seu instructor: «Crec que hem estat tot el partit competint molt bé, el que passa que els últims minuts no hi hem estat i elles ho han sabut aprofitar bé».
El tècnic grupista va valorar positivament el rendiment de les seves jugadores al Lluís Bachs. Particularment, en el control del rebot ofensiu i en aturar les transicions rivals. Fuster va posar èmfasi - abans del primer duel de l’eliminatòria - en la necessitat de «portar el ritme del partit» i «dominar el rebot», ja que el gallec és un equip «letal» si el deixes córrer. Per aquest motiu, un cop va acabar l’encontre, l’entrenador del GEiEG no va amagar la seva satisfacció del treball dut a terme per les seves jugadores en aquest aspecte: «Penso que en el rebot ofensiu hem fet un bon treball, de la mateixa manera que també hem treballat bé en les seves transicions. Hem fet un bon partit i ha sortit com l’havíem plantejat».
No obstant això, Fuster va confessar que per ell va ser una sorpresa que el Maristes Corunya lluités el rebot ofensiu amb la voracitat que ho va fer: «Són un equip que té moltes armes, però, bé, això d’atacar-nos el rebot ofensiu, no m’ho esperava». El rebot defensiu va ser el taló d’Aquil·les de les grupistes, segons el tècnic de les gironines: «Hem patit sobretot en el rebot defensiu».
El darrer quart va ser, sens dubte, la petita taca d’un partit que, fins al moment, era per emmarcar. Fent autocrítica, l’entrenador del GEiEG va reconèixer que en aquells moments de desconnexió, tal vegada va faltar tenir una visió més global de l’eliminatòria: «Potser l’única cosa que podríem haver fet millor és no perdre-les de vista, perquè al final és una eliminatòria d’anada i tornada i en alguns moments ens hem precipitat». En aquest sentit, va afegir: «Aquestes males decisions fan que la diferència de punts sigui més gran que la diferència que realment hi ha hagut al partit».
Sigui com sigui, l’electrònic del Lluís Bachs no va fer justícia al qual es va veure a la pista, i Fuster ho va atribuir, en part, al desgast físic de les seves jugadores: «En part, també, ha estat un tema d’energia nostra. El quart període se’ns ha fet una mica llarg i en veure que ens costava una mica més igualar el seu ritme anotador, potser hem pres males decisions fruit de la manca d’energia».
Subscriu-te per seguir llegint
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- Treballador acomiadat a Cassà de la Selva denuncia places irregulars i favoritismes municipals
- Accident a l'AP-7: un ferit greu atrapat en un xoc entre un cotxe i un autocar a Maçanet de la Selva
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- La cafeteria de Sant Hilari que també era bolera, cinema, teatre i discoteca
- L’abandonament de vaixells creix en els ports esportius gironins i catalans
- Max Navarro: 'treballo molt i soc conscient que no tothom té les mateixes oportunitats que jo