Íñiguez: "Tinc el temor de veure-les al límit i saber que alguna pot rebentar”
L’Spar Girona obre demà a València (19h, Teledeporte/Esport3) les semifinals de la Lliga amb Laura Quevedo molt difícil de tenir-la en pista i diverses jugadores tocades
Roberto Íñiguez afronta les semifinals de la Lliga amb una barreja d’orgull i preocupació. L’Spar Girona visita demà el València Basket en el partit d’anada, a les 19 h, i diumenge rebrà el conjunt taronja a Fontajau, a la mateixa hora, amb una plantilla molt condicionat pels problemes físics. Laura Quevedo ho té molt difícil per jugar, tot i que el tècnic basc manté la porta oberta fins a última hora. “Veurem fins a l’últim moment”, ha apuntat.
Íñiguez, però, ha volgut deixar clar que ara mateix la seva principal preocupació no és el rival. “M’importa un rave el rival. Estic preocupat per les jugadores”, ha dit amb contundència. L’entrenador de l’Spar Girona ha remarcat el compromís del grup i el valor del que estan fent les jugadores en un tram de temporada marcat per les lesions i la falta d’efectius. “Estic orgullós d’elles. El que fan dignifica molt el compromís que tenen i l’emoció de pertinença al lloc de les que hi són. Intentarem competir”, ha explicat.
El tècnic ha admès que viu la situació amb frustració des de fa mesos. “Tinc la petita frustració i el temor de veure-les al límit i saber que alguna pot rebentar. No m’agrada viure-ho com a entrenador”, ha reconegut. Íñiguez considera que el club haurà d’extreure conclusions de tot plegat: “N’hem d’aprendre pel futur, hi sigui jo o no com a entrenador. Hem d’aprendre què volem ser i què no volem ser”.
Una temporada atípica i frustrant
L’entrenador gironí també ha explicat que aquest curs ha estat especialment atípic en el dia a dia de treball. “És l’any que menys he entrenat de la meva carrera”, ha assegurat. Segons Íñiguez, l’equip ha hagut de reduir la càrrega física, fer més ús del vídeo i estar molt pendent de la recuperació de les jugadores per poder arribar als partits. “El desig hi és, però no és fàcil entrenar durant mesos un equip sense sentir que fas el que has de fer per estar preparat per jugar. Això em fa estar inquiet. És l’únic que puc fer, però és una sensació estranya que dura des de fa massa temps. No hi estic còmode”, ha afegit.
Malgrat tot, Íñiguez ha tornat a elogiar el vestidor. “Em trec el barret. Des de molt abans d’acabar l’Eurolliga estan fent una feina increïble”, ha dit. També ha insistit que no accepta que es parli d’apatia en l’equip, com va passar després del partit de Leganés. “Si ens veuen apàtics és perquè no tenen ni punyetera idea de com està l’equip. I no m’agrada venir aquí i semblar un ploraner, però el problema és que no pots treballar”, ha afirmat.
"Les jugadores són les millors"
En aquest sentit, el tècnic ha situat les jugadores per damunt de tot. “Les millors són les jugadores, per davant de l’entrenador i del club. Estan dignificant la paraula equip”, ha subratllat. Íñiguez ha explicat que tres o quatre jugadores afrontaran la semifinal “bastant tocades”, però no té cap dubte que jugaran. “És normal. Porten mesos jugant les mateixes. No es poden demanar miracles”, ha dit.
Preguntat per la plaça d’Eurolliga, Íñiguez ha estat clar: “Em preocupa zero. El que fem decidirà on som. Si ens haguéssim centrat en la plaça d’Eurolliga no estaríem amb vuit jugadores”. El tècnic ha insistit que el seu focus és ajudar les jugadores i no fer càlculs. “La resta sobra”, ha resumit.
Tot i l’escenari límit, l’entrenador considera que la temporada ja té molt valor. “Tinc temor que rebentem, i fins aquí haurem arribat. És el que va passar a la Copa. L’equip rebenta per una situació límit, no hi ha més”, ha recordat. Però Íñiguez no vol que això tapi el recorregut fet: “Passi el que passi, per a mi la temporada serà molt bona, amb moments de joc i de bàsquet de nivell molt alt”.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- La vaga dels treballadors de la neteja a Girona posa el contracte de Girona+Neta en el punt de mira