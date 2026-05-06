L’últim gran repte dels equips gironins a l’OK Lliga Plata
Després que el Girona certifiqués la permanència amb un triomf contra el Congrés (3-1), Lloret, Palafrugell i l’equip grupista lluiten per objectius diversos
La temporada 2025/26 de l’OK Lliga Plata és a punt de finalitzar amb uns quants equips gironins que encara lluitaran per objectius diversos en les darreres dues jornades que queden. El més calent és a l’aigüera per al Lloret Vila Esportiva, Corredor Mató Palafrugell i GEiEG, que es jugaran l’ascens a l’OK Lliga, la classificació al play-off i la permanència, respectivament. D’altra banda, el B-Sensible Olot i el Girona afrontaran el final de curs amb la tranquil·litat de tenir garantida la continuïtat a la segona categoria de l’hoquei patins estatal.
El conjunt dirigit per Xavier Garcia Balda va ser l’últim en salvar-se de forma matemàtica després d’aconseguir dissabte passat una victòria contra el Congrés (3-1). «Un objectiu molt important per al club, fruit del treball, el compromís i la constància durant tot l’any», celebrava el Girona abans de tancar una temporada que es podria haver complicat més del compte. Els dos últims partits contra l’Olot en el derbi gironí d’aquest diumenge (16.10 h) i l’Alcobendas el 16 de maig seran intranscendents, igual que ho seran per als olotins els quals la darrera jornada visitaran el Congrés.
El retorn a l’OK Lliga cinc anys després
Sens dubte, el Lloret té per davant el repte més il·lusionant dels darrers anys després de certificar el descens a l’OK Lliga Plata al final de la campanya 2020/21. L’equip de Manel Diez és líder de l’OK Lliga Plata Nord amb 41 punts, un més que el seu principal perseguidor Manlleu. Els rivals de les dues últimes jornades són el Vic, tercer classificat i amb opcions difícils d’atrapar-lo, aquest diumenge (16.10 h) i el Mataró, que vol atrapar el play-off. Els lloretencs, per tant, depenen d’ells mateixos per fer realitat el somni i acompanyar per la via directa al SHUM Maçanet la temporada que ve.
Per la seva part, el Palafrugell intentarà fer-se un lloc a la promoció d’ascens. Els palafrugellencs tenen a l’abast classificar-se al play-off i estaran molt pendents també de què fa l’Igualada, que no pot pujar perquè és filial, amb la seva primera plaça que dona l’ascens. Els dos últims partits són el Vilafranca aquest diumenge (16.10 h) en un enfrontament directe per la tercera posició de la classificació i el Vendrell, que ja no s’hi juga res més enllà de l’orgull.
Finalment, el GEiEG pot segellar la salvació aquest mateix diumenge davant l’Alpicat (16.10 h), cuer de l’OK Lliga Plata Nord i que ha començat a assumir el descens. Els de Francesc Sucarrats, que ocupen el 10è lloc amb 19 punts, un més que el penúltim Jolaseta i cinc més que l’Alpicat, en faran prou amb un empat malgrat que aniran a per la victòria. En el pitjor dels casos, encara els quedaria una última bala la darrera jornada contra el Tordera a casa.
